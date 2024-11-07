«Маніфест 42» заявив про тиск БЕБ на великого постачальника товарів для японської кухні: діяльність компанії заблокована

Бюро економічної безпеки заблокувало рахунки та діяльність двох компаній групи «Морський Дім» – постачальника та виробника товарів для японської та паназіатської кухні. Йдеться про ТОВ «МД Альянс Груп» і ТОВ «МД Євротрейд». Про це 7 листопада заявив Громадський рух «Маніфест 42».

Деталі

«Протягом року БЕБ безпідставно проводило обшуки на вищезазначених підприємствах, вилучали документи, викликали співробітників на допити, направлялась величезна кількість беззмістовних запитів на контрагентів підприємств», – йдеться у заяві «Маніфест 42».

Діяльність «МД Альянс Груп» і «МД Євротрейд» повністю заблокована через арешти рахунків підприємств. Такі дії повністю унеможливлюють господарську діяльність і можуть призвести до банкрутства, наголосив «Маніфест 42».

Група компаній «Морський дім» вважає такі дії силовиків тиском на бізнес і особисто на власницю Тетяну Чирву.

Контекст

Основна діяльність ГК «Морський дім» – імпорт та дистрибуція продуктів харчування, риби, морепродуктів, продуктів для азіатської кухні. Під брендом «Морський Дім» (МД) працюють шість компаній.

Покупцями товарів у групи компаній МД є рітейлові мережі (Сільпо, Ашан, Новус, Фора та інші), ресторанні мережі (СушиЯ, Евразія, Мафія та інші), ресторанний малий бізнес та ФОПи.

Основний вид діяльності ТОВ «МД Альянс Груп» – оптова торгівля мʼясом і мʼясними продуктами. Дохід ТОВ за підсумками 2023 року перевищив 530 млн грн, чистий прибуток – понад 12 млн грн. Кінцевий бенефіціар – Тетяна Чирва, свідчать дані YouControl.

Основний вид діяльності «МД Євротрейд» – консультування з питань комерційної діяльності й керування. Дохід компанії за 2023 рік – 334 млн грн, чистий прибуток – 3,4 млн грн. Кінцевий бенефіціар – Віталія Гордієнко.

За три останні роки компанії групи МД сукупно сплатили до держбюджету майже 444 млн грн податків та зборів, за даними ГК «Морський дім».