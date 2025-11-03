Новою головною редакторкою видання «Фокус» стала Марія Скібінська. Про це йдеться на сайті видання. Попередній головред Олексій Газубей залишив свою посаду у липні 2025-го після шести років роботи.
Деталі
- Марія Скібінська має 18 років досвіду роботи в медіа, серед яких інформагенція «РБК-Україна», медіахолдинги UMH та Edipresse Ukraine, «5 канал».
- Нова головна редакторка планує інтегрувати у «Фокус» нові типи контенту, залучати до роботи ШІ, диверсифікувати джерела трафіку та запускати нові майданчики. Зокрема, команда планує розвивати YouTube і розширюватиме свою присутність у Facebook, Telegram, Instagram, Threads та LinkedIn.
- Шеф-редактором сайту залишається Андрій Сухраков, який відповідатиме за технічну частину сайту. Його заступником є Руслан Зерницький, який відповідає за аналітику та організаційні процеси.
Контекст
Компанія заснована 2006-го. «Фокус медіа» включає загальнонаціональний тижневик «Фокус» та сайт focus.ua. СЕО «Фокус медіа» – Володимир Соломаха.
Наклад журналу – 32 000 екземплярів. Аудиторія сайту focus.ua – 9 млн користувачів, 30 млн сесій та 57 млн сторінок на місяць, за даними Google Analytics за лютий 2023-го.
