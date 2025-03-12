Меблевий ритейлер JYSK інвестував у розширення й оновлення мережі 279 млн грн у 2024 році

У 2024 році компанія JYSK відкрила 13 нових магазинів в Україні й оновила вісім наявних, повідомила пресслужба. В планах на 2025 рік – відкриття та реорганізація 20 магазинів.

Ключові факти

У 2024 році виторг мережі магазинів меблів і товарів для дому JYSK зріс на 4,8% до майже 6,7 млрд грн.

Прибуток від операційної діяльності знизився на 2,2% до 1,5 млрд грн, чистий прибуток скоротився на 13% до майже 1,3 млрд грн, свідчать дані YouControl.

У 2024 році компанія відкрила в Україні 13 нових магазинів та реорганізувала вісім наявних, повідомили у пресслужбі. Протягом 2024 року JYSK інвестував 278,5 млн грн у розширення мережі, оновлення магазинів та покращення сервісу.

Компанія продовжить розширювати присутність в Україні, плани на 2025 рік – відкрити та оновити 20 магазинів. Інвестиції в нові магазини залежать від таких факторів, як площа, поверх, стан приміщення, необхідність інвестування в підйомну техніку, ліфти, навантажувачі тощо, але, загалом, не перевищують €400 євро на кв. м, повідомили у пресслужбі в жовтні 2024 року.

Контекст

Міжнародна мережа JYSK охоплює майже 3500 звичайних та онлайн-магазинів у 48 країнах.

Перший франчайзинговий магазин JYSK відкрився в Україні в жовтні 2004 року, згодом материнська компанія Jysk Nordic оцінила потенціал українського ринку й у 2012 році викупила франшизу. На 1 березня 2025 року мережа JYSK в Україні налічує 104 фізичні магазини та офіційний онлайн-магазин.