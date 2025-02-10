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Ставка на all-inclusive. Мережа готелів Hyatt купує Playa Hotels & Resorts за $2,6 млрд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Готель Hyatt Regency, Лонг-Біч, Каліфорнія. 15 січня 2025 року /Getty Images

Готель Hyatt Regency, Лонг-Біч, Каліфорнія. 15 січня 2025 року Фото Getty Images

Американська готельна корпорація Hyatt Hotels Corporation оголосила про придбання Playa Hotels & Resorts N.V. за $2,6 млрд, йдеться у пресрелізі корпорації. Playa – один із найбільших операторів готелів у форматі all-inclusive («все включено») у Мексиці, Домініканській Республіці та Ямайці. Hyatt вже володіє 9,4% акцій компанії.

Деталі

  • Завдяки угоді Hyatt планує розширити свою мережу курортів Hyatt Ziva та Hyatt Zilara та зміцнити позиції в сегменті «все включено», зазначається у повідомленні.  
  • Hyatt збирається профінансувати угоду за рахунок нового боргового фінансування, 80% якого компанія планує погасити після надходжень від продажу активів до 2027 року. 
  • Завершення угоди очікується до кінця 2024 року після погодження з регуляторами та акціонерами Playa.
  • Ця угода продовжує стратегію Hyatt з розширення, яка включала покупку Apple Leisure Group у 2021 році та партнерство з Grupo Piñero у 2024 році. 

Контекст

Hyatt Hotels Corporation – міжнародна мережа готелів преміумкласу зі штаб-квартирою в Чикаго, США. Мережа була заснована в 1957 році. Мережа нараховує понад 1000 готелів у 68 країнах світу. Серед них такі бренди, як Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Centric, Hyatt Place та інші. 

Чистий прибуток Hyatt Hotels Corporation у четвертому кварталі 2024 року становив $505 млн, порівняно з $150 млн за аналогічний період попереднього року. Виторг компанії зріс до $2,78 млрд з $2,61 млрд роком раніше. Показник у розрахунку на номер (RevPAR) підвищився на 3,5%.

Playa Hotels & Resorts N.V. – міжнародний оператор курортних готелів за системою all-inclusive у Карибському регіоні. Штаб-квартира розташована в місті Ферфакс, штат Вірджинія, США. Компанія спеціалізується на розкішному сегменті all-inclusive та співпрацює з великими світовими готельними брендами. Портфель компанії включає десятки курортів, серед яких Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Hilton All-Inclusive, Jewel Resorts та інші.

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