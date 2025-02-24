Європейські країни повинні бути готові створити оборонний альянс на заміну НАТО – Мерц

Кандидат на пост канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейським державам необхідно бути готовими до того, що їм, можливо, доведеться створити оборонний альянс замість НАТО через позицію нової адміністрації США. Про це пише Politico .

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Він припустив, що зміни можуть відбутися ще до саміту Північноатлантичного альянсу, запланованого на червень. «Мені цікаво, чи будемо ми тоді ще говорити про НАТО в його нинішній формі, чи нам доведеться створювати незалежну європейську оборонну структуру значно швидше», – сказав Мерц.

Німецький політик, який є переконаним прихильником НАТО, визнав, що «ніколи не думав», що йому доведеться висловлювати такі думки. Однак після заяв президента США Дональда Трампа та його оточення йому «стало зрозуміло, що американську адміністрацію мало хвилює доля Європи».

За словами Мерца, це підтверджується виключенням ЄС разом із Києвом із переговорів про завершення війни в Україні. «Моє враження останніми днями таке, що Росія та Америка обʼєднуються тут, над головою України, а отже, й над головою Європи», – зазначив він.

Мерц додав, що після приходу до влади його «абсолютним пріоритетом» буде пришвидшене зміцнення Європи, щоб вона крок за кроком «дійсно змогла досягти незалежності від США».

Нещодавно він запропонував провести переговори з Францією та Великою Британією про заміни американської «ядерної парасольки», яка гарантує європейську безпеку від російського нападу.

«Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно виконувати зобовʼязання за договором НАТО», – заявив Мерц.

Контекст

Президент США Дональд Трамп викликав занепокоєння серед традиційних союзників Америки в Європі своєю готовністю відновити дипломатичні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним та досягти угоди про припинення війни в Україні, можливо, без участі європейських країн і навіть Києва.

Трамп неодноразово висловлював невдоволення рівнем фінансування оборони в Європі, ставлячи під сумнів довгострокову життєздатність НАТО. За даними Bloomberg, його адміністрація закликає європейські держави активніше закуповувати американське озброєння та військову техніку, щоб зберегти альянс. Останнім часом Вашингтон неодноразово звертався до партнерів із вимогою збільшити закупівлі зброї та боєприпасів у США та розширити співпрацю в енергетичній сфері.

Команда Трампа натякала, що європейські країни можуть уникнути необхідності витрачати 5% ВВП на оборону, якщо поглиблять військову інтеграцію зі США та збільшать інвестиції в американські компанії.