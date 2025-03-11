Месенджер Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців – заступник голови РНБО 

Месенджер Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців на фоні політичних змін в США. Про це під час свого виступу на Kyiv International Cyber Resilience Forum 2025 заявив заступник голови Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк.
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Ключові факти
- «Поки відбуваються політичні зміни в США, Signal перестав реагувати на звернення правоохоронних органів. Раніше месенджер реагував на аналогічні звернення», – сказав Демедюк в кулуарах форуму.
- За словами заступника голови РНБО, для комунікації з українськими правоохоронцями у Signal був встановлений окремий канал. Він припускає, що відсутність комунікації з боку адміністрації месенджера може бути тимчасовою.
- «Раніше Telegram був єдиним месенджером, який не реагував на звернення правоохоронців. Зараз до нього приєднався Signal», – додав Демедюк.
- Він додав, що найчастіше правоохоронці звертаються до адміністрації месенджерів через фішинг та фінансове шахрайство. «Після затримання Дурова у Франції ситуація з Telegram покращилась – вони надали інструмент через який правоохоронці можуть спілкуватися з адміністрацією месенджера», – додав Демедюк.
Контекст
Месенджер Signal орієнтований на конфіденційність, він розроблений некомерційною організацією Open Whisper Systems. У 2024 році месенджер мав 70 млн активних користувачів глобально.
У вересні 2024 року Держспецзв’язку виявила кібератаку на мобільні пристрої українських військових, яка здійснювалася за допомогою месенджера Signal. Хакери відправляли військовим у Signal повідомлення з посиланнями для завантаження застосунків начебто військових систем GRISELDA та «Очі». Насправді це були файли зі шкідливим програмним забезпеченням.
Засновника Telegram Дурова затримали ввечері 24 серпня 2024 року в аеропорту Ле Бурже. Прокуратура Франції підозрює Дурова в 12 злочинах, серед яких відмова співпрацювати з владою, відмивання грошей і співучасть у поширенні наркотиків і дитячої порнографії.
5 вересня Дуров уперше прокоментував своє затримання. Зокрема, він назвав претензії влади Франції «несподіванкою» і заявив, що платформа дотримується законів ЄС. Водночас запевнив, що його затримання стане приводом для покращення Telegram.
6 вересня стало відомо, що Telegram змінив свою політику безпеки. Користувачі тепер можуть повідомляти модераторам про «незаконний контент» у приватних групах і чатах.
23 вересня 2024-го Telegram оновив умови використання та політику конфіденційності. Тепер IP-адреси та номери телефонів порушників може бути передано відповідним органам у відповідь на запити. Нові правила застосовуватимуть у всіх країнах, де працює Telegram.
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