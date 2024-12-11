Байден перед поверненням Трампа схвалив секретний меморандум з нацбезпеки. Про що йдеться

США давно стурбовані співробітництвом між чотирма країнами. Координація між ними прискорилася після вторгнення Росії до України у 2022 році.

Президент Джо Байден схвалив новий меморандум з національної безпеки перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому, який може послужити дорожньою картою для нової адміністрації у протистоянні зростаючій співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією, пишуть низка ЗМІ, зокрема Associated Press і The Washington Post 11 грудня.

Ключові факти

Чиновники адміністрації Байдена почали розробляти документ цього літа. За словами двох високопосадовців адміністрації Байдена, меморандум покликаний допомогти наступній адміністрації з першого дня вибудувати жорсткіший підхід у відносинах з опонентами Америки.

Чиновники заявили, що секретний меморандум не буде оприлюднений через делікатний характер деяких його висновків.

Документ містить чотири загальні рекомендації: покращити міжвідомчу співпрацю уряду США, прискорити обмін інформацією із союзниками про РФ та її союзників, координувати використання урядом США санкцій та інших економічних інструментів для максимальної ефективності та посилити зусилля із реагування на одночасні кризи у світі, до яких причетні недружні країни.

Байден і Трамп мають абсолютно різні погляди, але вони заявили, що прагнуть координувати свої дії з питань національної безпеки у перехідний період.

Один із чиновників зазначив, що меморандум Байдена в Білому домі «не намагається загнати (адміністрацію Трампа) у рамки чи схилити її до того чи іншого варіанта політики».

Чиновник заявив, що документ має на меті допомогти наступній адміністрації наростити «потенціал» при формуванні своєї політики щодо деяких найбільш складних зовнішньополітичних питань, з якими їй доведеться зіткнутися.

Контекст

Після вторгнення до України Росія стала ізольованішою від більшої частини світу і звернулася до Ірану за безпілотниками та ракетами. З Північної Кореї росіяни отримали артилерію, ракети і тисячі солдатів, які вирушили, щоб допомогти росіянам вибити українські сили з Курської області. Китай підтримав Росію компонентами подвійного призначення, які допомагають утримувати на плаву її військово-промислову базу.

У відповідь Росія направила до Ірану винищувачі та надала Тегерану допомогу в зміцненні його протиракетної оборони та космічних технологій.

Північна Корея отримала від Росії таке необхідне паливо та фінансування для нарощування свого виробничого і військового потенціалу.

Тим часом Китай із РФ працюють разом над поглибленням свого військово-технічного співробітництва.