Meta Platforms – материнська компанія Facebook та Instagram – намагається залучити співробітників OpenAI, пропонуючи підписні бонуси до $100 млн і щедрі річні премії. Про це розповів гендиректор OpenAI Сем Альтман у подкасті Uncapped, який веде його брат. Попри це, за його словами, ключові фахівці компанії поки що відмовляються від пропозицій Марка Цукерберга, пише CNBC .

Деталі

Meta активно намагається найняти «багато людей» із OpenAI, але «жоден із наших найкращих спеціалістів не погодився», сказав Альтман. Він зазначив, що Meta вважає OpenAI своїм головним конкурентом, але їхні «поточні зусилля в ШІ не виправдали очікувань». «Я поважаю їхню агресивність і прагнення пробувати нове», – сказав гендиректор компанії.

Альтман розкритикував стратегію Meta, зазначивши, що великі гарантовані виплати відволікають від роботи та не сприяють інноваційній культурі. «Просто копіювати OpenAI не працює. Ви наздоганяєте конкурента, але не створюєте культуру інновацій», – наголосив він.

Контекст

Meta інвестує значні кошти в розвиток ШІ, зокрема через дослідницький підрозділ Meta AI, який працює над відкритими мовними моделями Llama. Гендиректор Meta Марк Цукерберг особисто формує команду для лабораторії «суперінтелекту». За даними WSJ, Meta вчергове відклала випуск своєї флагманської ШІ-моделі через проблеми з її можливостями.

Цукерберг готовий витрачати мільярди на залучення талантів, повідомляли джерела CNBC. Meta придбала 49% акцій стартапу Scale AI за $14,3 млрд, а його засновник Александер Ван приєднався до компанії, щоб очолити лабораторію «суперінтелекту».

Невелика група працівників Scale AI також перейшла до Meta. Крім того, за даними Bloomberg, Meta переманила Джека Рея, провідного дослідника з DeepMind Google, причому Цукерберг особисто брав участь у переговорах.

Інвестиції Meta, зокрема в Scale AI, мають допомогти компанії вдосконалювати свої ШІ-моделі.