Генеральний директор Meta Марк Цукерберг намагався переманити до своєї компанії провідного інженера OpenAI Ендрю Талока, запропонувавши йому компенсаційний пакет вартістю від $1 млрд до $1,5 млрд, включно з бонусами та потенційним зростанням акцій Meta. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Деталі

Талок, спеціаліст із машинного навчання, раніше працював у Facebook, а згодом приєднався до OpenAI, де став співзасновником стартапу Thinking Machines Lab.

За даними WSJ, Meta також намагалася викупити Thinking Machines Lab, але ці спроби виявилися невдалими. Сам Талок, за інформацією джерел, відхилив усі пропозиції Meta. Крім того, Цукерберг звертався до Міри Мураті, колишньої технічної директорки OpenAI та засновниці Thinking Machines Lab, із пропозицією придбати її стартап, але вона також відмовилася.

Після цього Meta намагалася залучити інших співробітників стартапу, зокрема Талока, але жоден із приблизно 50 працівників Thinking Machines Lab не погодився перейти до Meta.

Представник Meta Енді Стоун назвав інформацію про розмір компенсаційного пакету «неточною та абсурдною», зазначивши, що розмір винагороди залежить від зростання акцій. Він також заявив, що Meta не зацікавлена в придбанні Thinking Machines Lab, пише видання.

Контекст

Талок, якого вважають «винятковим генієм» у технологічних колах, має значний досвід роботи в галузі штучного інтелекту. Він закінчив Сіднейський університет із найвищим середнім балом серед студентів природничих наук, працював у Facebook над проєктами машинного навчання, а згодом приєднався до OpenAI, коли їхній продукт ChatGPT уже став популярним.

Meta активно залучає фахівців із OpenAI, пропонуючи бонуси за підписання контрактів до $100 млн і значні річні премії, повідомив гендиректор OpenAI Сем Альтман. Проте, за його словами, ключові співробітники компанії поки що відхиляють пропозиції Марка Цукерберга.

Meta інвестує мільярди в розвиток штучного інтелекту через свій підрозділ Meta AI, який розробляє відкриту мовну модель Llama. Марк Цукерберг особисто формує команду для лабораторії «суперінтелекту». За інформацією WSJ, випуск флагманської ШІ-моделі Meta був відкладений через технічні обмеження.

Джерела CNBC повідомляють, що Цукерберг готовий витрачати значні суми на залучення талантів. Meta придбала 49% акцій стартапу Scale AI за $14,3 млрд, а його засновник Александер Ван приєднався до компанії, щоб керувати лабораторією «суперінтелекту». Частина співробітників Scale AI також перейшла до Meta.

Крім того, за даними Bloomberg, Meta переманила Джека Рея, провідного дослідника з DeepMind Google, причому Цукерберг особисто вів переговори. WSJ також зазначає, що Meta залучила трьох дослідників із OpenAI для роботи над проєктами зі створення суперінтелекту.