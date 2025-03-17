«Ризик сьогодні – це можливість завтра». Як повномасштабне вторгнення вплинуло на найбільших експортерів? Пояснення від топів «Метінвесту», Kernel та «Астарти»

Які події останніх трьох років найбільше вплинули на бізнес ? Чи змінилась стратегія найбільших експортерів за час повномасштабного вторгнення? Які виклики попереду? На «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine на ці питання відповіли СЕО «Метінвесту» Юрій Риженков, СЕО Kernel Євген Осипов, директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти» В'ячеслав Чук та заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Переказуємо головне з дискусії

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка

Море є вирішальним для нашого експорту, ним ми продали 90 млн т продукції вартістю у $20 млрд. Автомобільним транспортом експортовано менше продукції в тоннах, але вона має більше доданої вартості. У 2024-му експортували такої продукції на $14 млрд.

У період «американських гірок» у міжнародній торгівлі ми маємо залишатись передбачуваним гравцем, щоб зберігати гарні відносини з нашими торговельними партнерами.

Конкурувати лише нижчою ціною – згубна практика. В українського бізнесу зʼявилась неймовірна гнучкість, її потрібно використовувати для пошуку більш оптимальних бізнес-процесів, для пошуку і впровадження кращих технологій.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Фото Вадим Лазарук, для Forbes Ukraine

СЕО Kernel Євген Осипов

Попри війну Kernel не змінював стратегію – нарощувати експорт переробленої продукції. У нас частка експорту переробки в агроекспорті – 40%, що набагато більше, ніж в середньому по країні. Переробляємо близько 10% олії в кулінарну, яка продається в роздріб. Плануємо збільшити цей обсяг у 2,5 раза протягом 3–5 років.

Інше наше стратегічне завдання – відкриття нових ринків. ЄС – великий і стратегічний ринок для нас. Але Україна та Європа ніколи не покриють взаємний баланс. Ми будемо експортувати 25–50% агропродукції на інші ринки – Азію, Близький Схід, Африку.

Третє завдання – це енергонезалежність, ми започаткували цю програму в 2019 році. На всіх заводах встановлені когенераційні установки, маслопереробний завод Kernel – це повністю енергонезалежна та автономна одиниця, яка не потребує зовнішньої електроенергії чи газу. Ризик сьогодні – це можливість завтра.

СЕО Kernel Євген Осипов. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine.

Експорт «Метінвест» разом із «Запоріжсталлю» – близько $4 млрд. Протягом цих трьох років ми сконцентрувались на цільових ринках – ЄС та Великій Британії. Вийшли на нові ринки: Фінляндію, Норвегію, Швецію. Завдяки допомозі Мінекономіки замінили російських постачальників на ринках Центральної та Східної Європи. При цьому суттєво скоротили поставки на ринки Перської затоки та США.

Стратегія групи не змінилась: при найменшій собівартості мати найбільшу ефективність; інновації; постійний пошук нових клієнтів. Під час повномасштабного вторгнення «Метінвест» розробив і почав виготовляти понад 100 нових продуктів: як у сталі, так і в залізорудній сировині. Ми стали більш гнучкими.

Серед основних ризиків: зростання тарифів на перевезення залізницею, транспортування електрики та газу. Ще один ризик – втрата кваліфікованого персоналу. На підприємствах «Метінвесту» мобілізовано понад 20% співробітників. На підготовку заміни нашого робітника потрібно 5–7 років.

Потрібен прозорий, зрозумілий та продуманий механізм бронювання, який дозволив би економіці працювати, а ЗСУ – отримати необхідне поповнення. Зовнішні ризики для металургії – це запровадження в Євросоюзі СВАМ.

СЕО «Метінвест» Юрій Риженков. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Директор із комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти» Вʼячеслав Чук

Ставка на глибоку переробку дозволила нам розширювати географію експорту за рахунок більшої спроможності логістики та продукту. Продовжуємо слідувати цій стратегії, будуємо завод із переробки сої на Полтавщині. Глобально наша стратегія не змінюється – це інтеграція до найбільш преміальних ринків.

Ми не чекаємо реалізації ризиків, а постійно думаємо про них та інвестуємо. Всі заводи «Астарти» забезпечені турбінами для виробництва електроенергії, а соєва переробка – працює на біогазі. Разом із Мінекономіки та Мінсоцполітики беремо участь у програмі з адаптації людей віком 60+, щоб компенсувати брак кадрів.

Під час війни 95% продукції ми самі експортуємо до кінцевого клієнта. Раніше продавали через міжнародних трейдерів. З одного боку, ми взяли на себе ризики всього ланцюга постачання, а з іншого – вивчили клієнта та ринок, зробили під нього сертифікацію.