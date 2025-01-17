Microsoft уперше за 12 років підвищила вартість передплати на Office. Компанія робить ставку на ШІ

Microsoft уперше за 12 років підвищила ціни для споживачів на пакет програм Office, сімейна передплата Microsoft 365 для шести осіб подорожчала на 30% і тепер коштує $130 на рік. Для індивідуальних користувачів ціна зросла на 43% до $100. Про це пише Bloomberg 16 січня. Компанія робить ставку на готовність клієнтів платити більше за доступ до нових інструментів на базі штучного інтелекту.

Деталі

Нові ціни набирають чинності одразу для нових клієнтів, а для існуючих користувачів – після поновлення передплати.

Мета підвищення – збільшити дохід від наявних клієнтів та обґрунтувати витрати компанії на розробку дорогих ШІ-сервісів. Microsoft, яка співпрацює зі стартапом OpenAI, додає інструменти штучного інтелекту до своїх продуктів. Ці інструменти можуть аналізувати документи, створювати текст та зображення.

Це перше підвищення цін за 12 років існування пакета, який спочатку називався Office 365, а тепер – Microsoft 365, пише видання. «Зміни забезпечують доступ до ШІ у продуктивних інструментах, які щодня використовують мільйони людей», – заявив віцепрезидент Microsoft Браян Роньє, додавши про покращення Office і нові сервіси, як-от антивірус і редагування медіа.

Раніше Microsoft тестувала підвищення цін в Австралії, Сінгапурі та інших країнах Південно-Східної Азії, що викликало негативну реакцію.

Контекст

Microsoft активно інвестує в розвиток ШІ та інтегрує його у свої продукти. У 2025 році компанія планує вкласти близько $80 млрд у розробку центрів обробки даних для навчання моделей ШІ та розгортання хмарних додатків.

Крім того, Microsoft оголосила про створення нового підрозділу CoreAI – Platform and Tools, який об’єднає декілька внутрішніх команд для розвитку ШІ та його інтеграції у продукти компанії.

У травні 2024 року Microsoft представила ПК Copilot+ із функціями штучного інтелекту, який дозволяє обробляти дані ШІ безпосередньо на комп’ютері. Функція Recall відстежує дії користувача, створюючи історію, яку можна переглянути навіть через кілька місяців.