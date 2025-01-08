Microsoft планує нові скорочення співробітників – Business Insider

Microsoft – одна з найбільших технологічних корпорацій світу – планує скоротити робочі місця і зайняти жорсткішу позицію щодо співробітників, які незадовільно працюють. Про це пише Business Insider з посиланням на представник компанії.

Деталі

Співрозмовник видання не уточнив масштабів скорочень. Microsoft, найімовірніше, заповнила вакантні посади, що не призведе до значних змін у загальній чисельності персоналу, зазначив Business Insider.

На червень 2024 року в Microsoft працювало близько 228 000 співробітників.

Контекст

У 2023 році компанія звільнила близько 10 000 осіб, а в 2024 році скоротила ще 4000.

Зокрема, скорочення торкнулися Microsoft Gaming. У січні 2024 року компанія звільнила близько 1900 працівників із команд Activision Blizzard, Zenimax та Xbox. Пізніше закрили студії Arkane Austin і Tango Gameworks, хоча останню згодом відновила Krafton.

Однак бум штучного інтелекту, як очікується, дещо компенсує цю тенденцію щодо скорочення робочих місць. Microsoft вклала мільярди доларів у зміцнення своїх пропозицій у сфері ШІ.

У червні минулого року Microsoft заявила про плани інвестувати понад $7 млрд у розвиток нових центрів обробки даних у північно-східному регіоні Іспанії Арагоні, який стає великим центром хмарних обчислень у Європі.