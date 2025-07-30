«Укрнафта» сплатила 5 млрд грн дивідендів до державного бюджету, що на 3 млрд грн менше, ніж за результатами попереднього року. Про це йдеться у повідомленні компанії 30 липня.

Деталі

Зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК «Нафтогаз України» та Міноборони за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі, заявила «Укрнафта».

За результатами минулого року чистий прибуток «Укрнафти» склав 16,4 млрд грн, що підтверджено незалежним міжнародним аудитом, проведеним Crowe Erfolg.

«Компанія продовжує активно розвиватися, два роки поспіль збільшуючи видобуток нафти й газу та реалізацію нафтопродуктів, а також нарощуючи ринкову долю в сегменті АЗК», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Контекст

Минулого року «Укрнафта» двома траншами виплатила державі 8 млрд грн дивідендів.

За результатами 2024 року «Укрнафта» отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку, повідомила компанія 1 квітня після завершення міжнародного аудиту. Її прибуток зменшився на 7,2 млрд грн, або на 30,6%, порівняно з 2023 роком.

У 2024-му «Укрнафта» значно посилила бурову активність і пробурила 32 000 м – це на 280% більше, ніж у 2023-му. Із 10 нових свердловин, запущених цього року, усі показали дебіт вище прогнозів, повідомили в «Укрнафті». Ще 12 свердловин, розпочатих у четвертому кварталі, перебувають на різних етапах виконання. На 2025 рік «Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин.