«Укрнафта» сплатила 5 млрд грн дивідендів до державного бюджету, що на 3 млрд грн менше, ніж за результатами попереднього року. Про це йдеться у повідомленні компанії 30 липня.
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Деталі
- Зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК «Нафтогаз України» та Міноборони за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі, заявила «Укрнафта».
- За результатами минулого року чистий прибуток «Укрнафти» склав 16,4 млрд грн, що підтверджено незалежним міжнародним аудитом, проведеним Crowe Erfolg.
- «Компанія продовжує активно розвиватися, два роки поспіль збільшуючи видобуток нафти й газу та реалізацію нафтопродуктів, а також нарощуючи ринкову долю в сегменті АЗК», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Контекст
Минулого року «Укрнафта» двома траншами виплатила державі 8 млрд грн дивідендів.
За результатами 2024 року «Укрнафта» отримала 16,38 млрд грн чистого прибутку, повідомила компанія 1 квітня після завершення міжнародного аудиту. Її прибуток зменшився на 7,2 млрд грн, або на 30,6%, порівняно з 2023 роком.
У 2024-му «Укрнафта» значно посилила бурову активність і пробурила 32 000 м – це на 280% більше, ніж у 2023-му. Із 10 нових свердловин, запущених цього року, усі показали дебіт вище прогнозів, повідомили в «Укрнафті». Ще 12 свердловин, розпочатих у четвертому кварталі, перебувають на різних етапах виконання. На 2025 рік «Укрнафта» планує пробурити 30 нових свердловин.
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