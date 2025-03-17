Мінфін спростував підвищення податків для ФОПів

Міністерство фінансів України не планує підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Інформація, яка з’явилася у медіа та Telegram-каналах, є маніпулятивною та не відповідає дійсності, йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну 17 березня.
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Деталі
- Зміни у спрощеній системі оподаткування почнуть розглядатися лише після виконання низки передумов. Зокрема, йдеться про забезпечення безпеки даних та доступу до інформації про фінансові операції платників податків.
- Це може статися не раніше року, наступного за тим, у якому такі умови будуть виконані, пояснив Мінфін.
- Будь-які законодавчі ініціативи про зміни у системі оподаткування ФОПів проходитимуть публічне обговорення, зазначається у повідомленні.
- До цього процесу залучать представників бізнесу, громадськість, державні органи та міжнародних партнерів. Остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада після відкритих дискусій.
Контекст
Плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки, повідомило 16 березня РБК-Україна з посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.
На сторінці 135 Звіту про стан виконання Національної стратегії доходів до 2030 року у 2024 році, Уряд збирається змінити податки для ФОП:
- Протягом 3-х років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.
- ФОПи другої та третьої груп будуть об’єднані в одну, а податки диференціюються: від 3% для торгівлі до 17% для окремих послуг.
- Першу групу ФОПів скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Буде скасовано фіксовану ставку, а податки сплачуватимуться з реального доходу.
- Всіх підприємці другої групи зобовʼяжуть використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).
- Поріг для реєстрації платником ПДВ буде поширюватися на всіх підприємців спрощеної системи.
- Скасують винятки щодо обліку товарів, які зараз дозволяють деяким підприємцям вести діяльність без належної звітності.
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