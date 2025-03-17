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Мінфін спростував підвищення податків для ФОПів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство фінансів України не планує підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Інформація, яка з’явилася у медіа та Telegram-каналах, є маніпулятивною та не відповідає дійсності, йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну 17 березня.

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Деталі

  • Зміни у спрощеній системі оподаткування почнуть розглядатися лише після виконання низки передумов. Зокрема, йдеться про забезпечення безпеки даних та доступу до інформації про фінансові операції платників податків.
  • Це може статися не раніше року, наступного за тим, у якому такі умови будуть виконані, пояснив Мінфін.
  • Будь-які законодавчі ініціативи про зміни у системі оподаткування ФОПів проходитимуть публічне обговорення, зазначається у повідомленні.
  • До цього процесу залучать представників бізнесу, громадськість, державні органи та міжнародних партнерів. Остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада після відкритих дискусій.

Контекст

Плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки, повідомило 16 березня РБК-Україна з посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.

На сторінці 135 Звіту про стан виконання Національної стратегії доходів до 2030 року у 2024 році, Уряд збирається змінити податки для ФОП:

  1. Протягом 3-х років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.
  2. ФОПи другої та третьої груп будуть об’єднані в одну, а податки диференціюються: від 3% для торгівлі до 17% для окремих послуг.
  3. Першу групу ФОПів скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Буде скасовано фіксовану ставку, а податки сплачуватимуться з реального доходу.
  4. Всіх підприємці другої групи зобовʼяжуть використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).
  5. Поріг для реєстрації платником ПДВ буде поширюватися на всіх підприємців спрощеної системи.
  6. Скасують винятки щодо обліку товарів, які зараз дозволяють деяким підприємцям вести діяльність без належної звітності.
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