Miniso остаточно програла суд щодо бренду Usupso в Україні

Китайська компанія Miniso остаточно програла судову справу проти власників бренду Usupso в Україні. Верховний Суд відмовив Miniso у задоволенні касаційної скарги у справі №910/4724/21, йдеться в опублікованій постанові. Позов стосувався скасування торговельної марки Usupso і заборони її використання в Україні.

Деталі

Рішення, яким Касаційний суд підтвердив, що торговельні марки Miniso та Usupso не схожі, ухвалили після чотирьох років судових суперечок.

Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд раніше вже відхилили позов Miniso, визнавши марки несхожими, нагадала співвласниця компанії «Атамі» – франчайзі Usupso в Україні – Маріанна Самсонова.

«Верховний Суд підтвердив ці висновки: експертиза не була потрібна, адже візуальна й фонетична схожість відсутня», – зазначила вона.

Судові витрати покладено на Miniso, оскільки скаргу відхилили, випливає з судового рішення. Згідно з документом, попередня сума становить 241 482 грн.

Контекст

Судові тяжби почалися у 2021 році. Позивачем виступала компанія Miniso Hong Kong Limited. Miniso вимагала скасувати реєстрацію марки Usupso, заборонити її використання та внести зміни до держреєстру. Компанія вважала, що Usupso надто схожа на Miniso і може вводити споживачів в оману.

За чотири роки ритейлер зменшив свою присутність в Україні з 30 до 3 магазинів, розташованих у Києві, свідчать дані офіційних соцмереж Miniso Ukraine. Інтернет-магазин не працює з 2022 року.

Виторг ТОВ «Мінісо Україна» у 2024 році склав 19,2 млн грн, що на 30% менше, ніж роком раніше. Для порівняння, у 2021-му виторг ритейлера складав 142 млн грн. Кінцеві бенефіціари компанії – громадяни Китаю Лю Мін, Яе Юньюнь та Є Гофу.

Франшизу Usupso в Україні у 2018 році викупила компанія «Атамі», яка належить Аллі Гайдук, Марії Філімоновій та Маріанні Самсоновій. Магазини «Атамі» та партнерів субфранчайзі під вивіскою Usupso згодом відкрилися у Вінниці, Одесі, Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Чорноморську та Полтаві.

Виторг «Атамі» у 2024 році склав всього 4,7 млн грн, що на 42% менше, ніж роком раніше. У 2021-му компанія не публікувала фінансову звітність.

У грудні 2021 року Самсонова заснувала нову мережу магазинів азійських товарів O!Some. Щоб вийти з суперечки, вона запустила ребрендинг українських магазинів Usupso. Станом на 2025 рік в Україні працює 12 магазинів під вивіскою O!Some та шість – Usupso. Також з 2024 року Самсонова разом з Ольгою Роєнко запустила в Києві магазин доглядової косметики для тінейджерів teens only.