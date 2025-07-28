Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у період із січня по липень уклала контракти з українськими виробниками на суму, що на 158 млрд грн перевищує показники за аналогічний період 2024 року. Про це повідомили у Міністерстві оборони 28 липня.

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«Частка озброєння та техніки українського виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%, тоді як за січень – липень 2024 року вона становила 44,1%», – зазначається у повідомленні Міноборони.

Найвищу динаміку зростання демонструє сегмент безпілотних систем. За даними відомства, понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються на підтримку вітчизняних виробників.

Контекст

У квітні Міністерство оборони України спрямувало третину свого оборонного бюджету на закупівлю високотехнологічної зброї. Директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що ці інвестиції не лише відповідають потребам Збройних сил України, а й стимулюють розвиток вітчизняних високотехнологічних галузей, зокрема виробництва безпілотних літальних апаратів, систем радіоелектронної боротьби та ракетних технологій.

Того ж місяця оборонний кластер Brave1 запустив маркетплейс Brave1 Market, який дозволяє підрозділам ЗСУ самостійно обирати техніку для бойових завдань. Закупівлі здійснюються за кошти військових частин.

Наразі придбання озброєння можливе лише за гроші, але в майбутньому підрозділи зможуть використовувати «е-Бали» – спеціальні бали, які нараховуватимуться за підтверджене знищення ворожої техніки, зафіксоване на відео за допомогою дронів.

На платформі Brave1 Market подано понад 1000 технологічних рішень, включаючи БПЛА, наземні роботизовані системи, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, комплектовання, технології на основі штучного інтелекту, програмне забезпечення та боєприпаси.