Міноборони у квітні допустило до експлуатації понад 120 нових видів озброєння

Міністерство оборони України у квітні кодифікувало та дозволило використовувати в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких більш ніж 85% – українського виробництва. Про це заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін 2 травня.

Деталі

Він зазначив, що від початку року кодифіковано понад 400 одиниць української зброї та техніки.

Серед новинок квітня – безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, а також засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси.

Зокрема, з початку року до експлуатації допущено понад 40 безпілотників із керуванням через оптоволокно.

«Нинішнього арсеналу недостатньо. Потрібно швидше реагувати на виклики та інвестувати в технологічну зброю, максимально оснащуючи кожен взвод безпілотними системами», – наголосив Чуркін.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів, досягнувши річного потенціалу виробництва зброї на $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору у 2024 році виготовили зброю на $9 млрд.

Держава інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель.