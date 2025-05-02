Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Міноборони у квітні допустило до експлуатації понад 120 нових видів озброєння

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони України у квітні кодифікувало та дозволило використовувати в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких більш ніж 85% – українського виробництва. Про це заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін 2 травня. 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • Він зазначив, що від початку року кодифіковано понад 400 одиниць української зброї та техніки.  
  • Серед новинок квітня – безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, а також засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси. 
  • Зокрема, з початку року до експлуатації допущено понад 40 безпілотників із керуванням через оптоволокно.  
  • «Нинішнього арсеналу недостатньо. Потрібно швидше реагувати на виклики та інвестувати в технологічну зброю, максимально оснащуючи кожен взвод безпілотними системами», – наголосив Чуркін.

Контекст 

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів, досягнувши річного потенціалу виробництва зброї на $35 млрд.  

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору у 2024 році виготовили зброю на $9 млрд.  

Держава інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.  

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні