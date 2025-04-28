АОЗ запускає «єдине вікно» для виробників і постачальників. Як воно працює

АОЗ централізовано забезпечує Збройні сили України боєприпасами, БпЛА та військовою технікою. У 2025 році бюджет АОЗ на закупівлю озброєння, військової техніки та боєприпасів складає понад 380 млрд грн.

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони запускає «єдине вікно» зі збору пропозицій від виробників та постачальників для забезпечення прозорого та рівноправного доступу до процесу закупівель, повідомляє пресслужба відомства 28 квітня.

Ключові факти

Запровадження «єдиного вікна» спрощує доступ виробників і постачальників до участі в закупівлях і прискорює обробку пропозицій, зазначив директор «Агенції оборонних закупівель» Арсен Жумаділов. Він назвав це «одним із кроків до прозорої і передбачуваної взаємодії з ринком».

На сайті АОЗ у розділі «Постачальникам» компанії, які хочуть запропонувати свою продукцію для потреб оборони, мають пройти процедуру верифікації – залишити інформацію про себе.

Міноборони наголосило, що впровадження «єдиного вікна» є частиною цифровізації процесів закупівель і робить співпрацю з виробниками більш «сучасною та технологічною».

Як працюватиме «єдине вікно»:

Постачальник/виробник заповнює базову інформацію про себе та свою продукцію на сайті АОЗ проводить перевірку та ухвалює рішення – включити в реєстр верифікованих постачальників або надати обґрунтовану відмову Верифіковані постачальники отримуватимуть запити на комерційні пропозиції відповідно до доведеної потреби Ці запити міститимуть інформацію про дату та час закупівель, а також зворотний звʼязок за їх результатами З переможцем буде укладено договір.

Підхід покликаний забезпечити конфіденційність та захист інформації про комерційні пропозиції, пришвидшити час їх опрацювання та забезпечити рівні умови доступу до процесу закупівель для всіх учасників ринку, повідомила АОЗ.

Контекст

У вересні 2024-го року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Згодом замість них призначили Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.

Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тими, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння. Після ситуації навколо АОЗ НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою.

6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора ДП «Агенції оборонних закупівель», він залишив посаду директора «Державного оператора тилу».

У квітні Жумаділов заявив, що Міноборони планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану.