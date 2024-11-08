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Світовий банк схвалив новий проєкт для України на $750 млн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE). На етапі затвердження загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн. Найближчим часом очікується підписання відповідних міжнародних eгод зі Світовим банком, повідомила 8 листопада пресслужба Міністерства фінансів.

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Деталі

  • Фінансування за проєктом складатиметься з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії, та кредиту на $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку.
  • В рамках угоди про позику МБРР, Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця 2024 року, йдеться у пресрелізі.
  • Метою проєкту в Мінфіні назвали: створення ефективної системи управління публічними інвестиціями, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.
  • Для підтримки впровадження інституційних реформ, підтриманих SURGE, схвалено інвестиційний проєкт «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG). Для його фінансування залучать грантові $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Контекст

1 листопада стало відомо, що Світовий банк почав реалізацію в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму $593 млн. Вона має підтримати 20 000 малих та середніх підприємств. Очікується, що це допоможе створити або зберегти щонайменше 40 000 робочих місць.

Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). 

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

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