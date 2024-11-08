Світовий банк схвалив новий проєкт для України на $750 млн

Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE). На етапі затвердження загальний обсяг проєкту сягає близько $750 млн. Найближчим часом очікується підписання відповідних міжнародних eгод зі Світовим банком, повідомила 8 листопада пресслужба Міністерства фінансів.

Деталі

Фінансування за проєктом складатиметься з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії, та кредиту на $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку.

В рамках угоди про позику МБРР, Україна очікує залучити передбачені кошти вже до кінця 2024 року, йдеться у пресрелізі.

Метою проєкту в Мінфіні назвали: створення ефективної системи управління публічними інвестиціями, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

Для підтримки впровадження інституційних реформ, підтриманих SURGE, схвалено інвестиційний проєкт «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (STRONG). Для його фінансування залучать грантові $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Контекст

1 листопада стало відомо, що Світовий банк почав реалізацію в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму $593 млн. Вона має підтримати 20 000 малих та середніх підприємств. Очікується, що це допоможе створити або зберегти щонайменше 40 000 робочих місць.

Фінансування програми RISE складається з $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.