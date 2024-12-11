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МХП Юрия Косюка планирует купить одного из крупнейших производителей курятины в Испании

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

МХП сделали предложение о покупке UVESA Group (UVESA) – лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины, говорится в сообщении компании на бирже.

Ключевые факты:

  • 11 декабря 2024 года международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП подала обязывающее предложение по приобретению UVESA Group (UVESA) – лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины.
  • Соглашение является открытым тендерным предложением, адресованным всем текущим акционерам UVESA, зависящим от выполнения определенных условий, включая, но не ограничиваясь, достижением минимального порога принятия в 50,01%. UVESA имеет более 1500 акционеров.
  • Это следующий шаг МХП по развитию на международных рынках. Компания укрепляет позицию важного игрока на глобальном продовольственном рынке и европейском рынке в частности.
  • Расширение международного присутствия отвечает стратегии трансформации МХП в международную кулинарную компанию с деятельностью на ключевых региональных рынках мира.

Контекст:

МХП трансформируется из сырьевой компании в кулинарную с 2019 года. Кулинарная модель предполагает, что производство курятины, приносящей МХП 60% выручки, станет лишь частью бизнес-цепочки. Конечный продукт – это еда, готовая или полуфабрикаты. Компания владеет 16 кулинарными брендами, имеет 1500 торговых точек и 180 заведений «Döner Маркет»: франчайзинговых и собственных. На очереди – сотрудничество с ресторанами.

В 2024 году МХП приобрела три компании: «Мясной хутор», «Овощная сокровищница» и логистическую KTL Ukraine. Стоимость сделок с «Овощной сокровищницей» и с KTL Ukraine – до $10 млн каждая. В работе – сделки по приобретению более чем на $200 млн, говорил в июле заместитель главы правления МХП Дмитрий Зозуля.

У МХП уже есть опыт приобретения и развития компании в Евросоюзе – в 2019 году частью группы стала Perutnina Ptuj с мощностями в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. EBIDTA Perutnina Ptuj выросла с $34 млн в 2018-м до $91 млн в 2023 году.

Весной крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине вышел на рынок Албании через словенскую Perutnina Ptuj D.O.O. МХП приобрели ряд албанских компаний, специализирующихся на производстве и переработке курятины. Экспансия продолжается.

Выручка за девять месяцев 2024-го не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила $2,3 млрд, экспортная доля выручки также осталась на уровне предыдущего года и составила 60%, или $1,4 млрд, чистая прибыль – $141 млн против $122 млн за аналогичный период 2023-го. Стоимость акций МХП на Лондонской фондовой бирже достигла рекордного уровня с июня 2022 года и составляет €4,24.

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