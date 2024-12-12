Морські порти України збільшили обробку вантажів на 70% з початку року

Україна здійснює основну частину експорту, зокрема зерна та металу, саме через порти.

Українські морські порти обробили 91,1 млн тонн вантажів з початку 2024 року, що на 70% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко 11 грудня.

Деталі

89,9 млн тонн припадає на період із січня по листопад, тоді як торік цей показник становив лише 52,8 млн тонн. У листопаді порти перевантажили 7,6 млн тонн вантажів, що також більше, ніж 6,7 млн тонн за аналогічний місяць 2023 року.

Лідером серед перевезених вантажів залишаються зернові – їхній обсяг зріс до 56,1 млн тонн проти 39,4 млн тонн роком раніше. Друге місце посіли рудні вантажі, які продемонстрували значний приріст – до 16,7 млн тонн проти 3,2 млн тонн у 2023 році.

Досягнення таких результатів значною мірою стало можливим завдяки використанню українського транспортного коридору. Через нього з початку року було транспортовано 73,4 млн тонн вантажів.

Контекст

Україна збільшила експорт товарів на 36,2% у січні–вересні 2024 року, досягнувши 99,3 млн тонн, проти аналогічного періоду 2023 року, повідомили в Мінекономіки.

Основною частиною експорту залишаються аграрні продукти. За дев’ять місяців поточного року Україна експортувала: 25,2 млн тонн кукурудзи (+16,2% порівняно з 2023 роком), 16 млн тонн пшениці (+42,4%), 4,6 млн тонн соняшникової олії, 3,6 млн тонн шроту, 334 000 тонн м’яса птиці на суму $708 млн, а також 82 000 тонн соків на $160 млн (+65%).

Порти відіграють важливу роль у забезпеченні експорту. Протягом року через українські морські коридори пройшло понад 2500 суден, а загальний обсяг транспортуваних вантажів склав 70 млн тонн, повідомив президент Володимир Зеленський 18 вересня.

У той же час Росія продовжує атаки на судноплавство в Чорному морі. Зокрема, з 5 по 14 жовтня РФ вразила щонайменше чотири торгові судна.

Для підвищення безпеки в портах Чорноморськ, Південний та Одеса планується посилити оборонні заходи. Віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив 22 жовтня, що додаткові кошти будуть виділені на відновлення інфраструктури одеського порту.