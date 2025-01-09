Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки. Які функції доступні

У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку Росії, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Ключові факти

Відсьогодні поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою «Дії».

На порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі формування витягів отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу

Команда Мінʼюсту продовжує працювати над відновленням інших реєстрів.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

26 грудня відновили бронювання працівників на порталі «Дія», яке призупинили після кібератаки на державні реєстри.

30 грудня Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. 6 січня у застосунку «Дія» знову стали доступними ще чотири послуги: витяги про місце проживання дітей; актуалізація даних про місце проживання дітей; «Зимова єПідтримка» для дітей; соціальні виплати – субсидії, допомога сімʼям із дітьми. 8 січня відновив роботу і сайт Мінʼюсту.