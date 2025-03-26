НАБУ та «Нафтогаз» дійшли згоди про умови для повернення в Україну активів на 1,6 млрд грн

Національне антикорупційне бюро та «Нафтогаз» спільно з Кабміном та Мінʼюстом знайшли шлях виконання умов, необхідних для початку процедури повернення в Україну коштів у розмірі 1,6 млрд грн, сказано у заяві НАБУ 26 березня.

Ключові факти

НАБУ подякувало менеджменту «Нафтогазу» за відкритий діалог, конструктивну позицію та підтримку зусиль НАБУ і САП у справі про повернення в Україну коштів.

«У межах компетенції НАБУ докладе всіх зусиль, щоб кошти були повернуті Україні», – сказано у заяві, бюро додало, що злагоджена позиція всіх органів державної влади, міністерств та відомств «дозволяє Україні ефективно відстоювати свої інтереси та повертати активи, що були незаконно виведені за її межі».

Контекст

21 березня НАБУ та САП оприлюднили спільну заяву, у якій наголосили, що системно займаються поверненням активів в Україну та протидією корупційним схемам і наразі отримали «реальну можливість першого за всю історію України повернення з-за кордону 1,6 млрд грн». Водночас бездіяльність керівництва НАК «Нафтогаз України» нібито може призвести до зриву операції з повернення в Україну коштів. НАБУ розкритикувало «деструктивну позицію з боку в.о. керівника НАК «Нафтогаз», яка начебто може призвести до втрати такої можливості, над якою працюють антикорупційні органи.

У відповідь у «Нафтогазі» заявили, що співпрацюють з уповноваженими міністерствами, відомствами та антикорупційними органами над поверненням активів в Україну.

У грудні 2024 року наглядова рада найбільшої державної компанії «Нафтогаз України» призначила в.о. голови правління Романа Чумака після звільнення Олексія Чернишова. Раніше Чумак обіймав посаду фінансового директора компанії.