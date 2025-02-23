Дрони СБУ завдали збитків російській нафтовій галузі на $11 млрд – Малюк

Бойові безпілотники СБУ завдали російській нафтовій та нафтопереробній галузі збитків на майже $11 млрд з урахуванням недоотриманих прибутків. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на форумі «Україна. Рік 2025» 23 лютого.

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Бойові БПЛА забезпечують до 85% знищення живої сили противника, його техніки та бронетехніки, зазначив Малюк.

Він наголосив, що СБУ атакує виключно законні військові цілі. Наразі успішно вражені 48 об’єктів: склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, нафтові об’єкти, «що фінансують міноборони РФ брудними рублями».

З весни минулого року Росія була змушена зупинити експорт бензину через удари по нафтовидобувній та нафтопереробній галузях, зазначив Малюк.

Контекст

З початку 2025 року Україна посилила удари по російській нафтогазовій інфраструктурі. 14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Серед атакованих об’єктів – нафтобаза «Комбінат «Кристал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод і завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той самий день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня ударів було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.

У ніч на 29 січня підрозділи ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. А дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» і ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Вночі 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ.

3 лютого під ударом опинилися Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод «Газпрому», 5 лютого – нафтопереробний завод «Албашнафта», 6 лютого – аеродром «Приморсько-Ахтарський», 11 лютого – Саратовський нафтопереробний завод.

17 лютого Ільський НПЗ і нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская» були уражені дронами ЗСУ та СБУ у Краснодарському краї. Під удар потрапили нафтопереробка та логістика РФ