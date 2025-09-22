НАК «Нафтогаз України» спрямував на закупівлю газу для проходження зими $1 млрд власних коштів, ще $1,5 млрд залучено для імпорту газу від Європейського банку реконструкції та розвитку, уряду Норвегії та інших міжнародних фінансових інституцій. Про це в інтервʼю The Washington Post розповів голова правління Сергій Корецький.

Деталі

Україна вже законтрактувала майже 95% необхідного обсягу газу до моменту запуску централізованого опалення 1 листопада.

У лютому поточного року внаслідок ворожих атак було знищено 42% видобутку українського газу, сказав Корецький. Він наголосив, що перед опалювальним сезоном, ймовірно, ворог буде знову атакувати газову інфраструктуру. «Швидше за все, Росія тепер масово атакуватиме енергетичні обʼєкти перед опалювальним сезоном і зимою. Це тероризм у чистому вигляді», – сказав він.

Корецький вважає, що атаки на газову інфраструктуру України стали відповіддю Москви на припинення транзиту російського газу через українську територію з 1 січня після завершення дії багаторічних контрактів.

Унаслідок цього Україна змушена імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу – найбільший обсяг в історії країни, додав голова правління «Нафтогазу».

Контекст

В квітні ЄБРР надав кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу, у серпні домовились ще на €500 млн. Норвегія доповнила наданий під державну гарантію кредит грантом €139 млн, що надійде через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР. Наприкінці липня «Нафтогаз» отримав два кредити по 4,7 млрд грн від Укргазбанку та ПриватБанку для закупівлі газу.

13,2 млрд кубометрів газу – це запланований обсяг природного газу, який Україна має накопичити у своїх підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025–2026 років. З цього обсягу приблизно 4,5 млрд кубометрів планується імпортувати, а решту – забезпечити власним видобутком. Ця мета встановлена для забезпечення енергетичної безпеки країни в умовах війни.

Станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу.