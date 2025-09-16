Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) вперше з початку 2025 року перевищили показники минулого року. Станом на 14 вересня в ПСГ накопичено 12,055 млрд кубометрів газу, пише галузеве видання ExPro.
Деталі
- Станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу, в той час як 14 вересня 2024 року у сховищах було 12,05 млрд куб. м, на 0,05% або майже 5 млн куб. м менше газу.
- На старті закачувального сезону, 17 квітня, в ПСГ зберігалося лише 5,41 млрд кубометрів – це майже на 3 млрд менше, ніж торік. Але протягом сезону Україна змогла повністю скоротити цей дефіцит. Ключову роль у цьому відіграв зростаючий імпорт природного газу.
- З початку сезону до українських ПСГ закачано майже 6,68 млрд кубометрів газу – в 1,67 раза більше, ніж у 2024-му. Також до сховищ впродовж 2025 року закачано більше газу, ніж зберігалося в ПСГ на кінець опалювального сезону.
- У вересні 2025 року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 млн куб. м природного газу, в 2,3 раза більше, ніж у вересні минулого року. Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс.
Контекст
13,2 млрд кубометрів газу – це запланований обсяг природного газу, який Україна має накопичити у своїх підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025–2026 років. З цього обсягу приблизно 4,5 млрд кубометрів планується імпортувати, а решту – забезпечити власним видобутком. Ця мета встановлена для забезпечення енергетичної безпеки країни в умовах війни. У серпні міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що Україна закачала до сховищ 11 млрд кубів газу, що становить 80% від запланованого обсягу.
Для фінансування закупівель у першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії, що дозволило придбати 1 млрд куб. м газу. Компанія також веде перемовини щодо залучення €1 млрд для імпорту додаткових 2 млрд куб. м газу.
