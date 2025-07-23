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«Нафтогаз» отримав кредит на 4,7 млрд грн від ПриватБанку. Куди підуть кошти

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Група «Нафтогаз» отримала кредит на суму 4,7 млрд грн від ПриватБанку для формування запасів у підземних сховищах газу (ПСГ) перед опалювальним сезоном 2025/2026 років. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

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Деталі 

  • Водночас компанія продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. 
  • «Вдячний ПриватБанку за оперативну відповідь на наш запит і Уряду за підтримку в підготовці до зимового періоду», – заявив Корецький.

Контекст 

У березні «Нафтогаз» та Orlen підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ), уклавши перший контракт на поставку 100 млн куб. м газу.

21 квітня «Нафтогаз» повідомив, що з початку 2025 року законтрактував 1,5 млрд куб. м газу. З них 800 млн куб. м було терміново імпортовано, 400 млн куб. м спрямовано на закачування у підземні сховища до зими, а 300 млн куб. м СПГ закуплено у Orlen.

У першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії для закупівлі 1 млрд куб. м газу. Крім того, компанія веде переговори щодо залучення €1 млрд для придбання додаткових 2 млрд куб. м газу.

До опалювального сезону 2025/2026 «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд куб. м газу.

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