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«Укргазвидобування» запустило нову високодебітну свердловину

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укргазвидобування», що входить до Групи «Нафтогаз», ввела в експлуатацію нову розвідувальну свердловину з дебітом 383 000 кубометрів газу на добу. Про це повідомив голова правління ®Нафтогазу» Сергій Корецький 8 липня.

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Деталі 

  • Свердловина є похилоскерованою, її глибина сягає майже 5,7 км. Буріння, облаштування та запуск виконано на півтора місяця раніше запланованого строку.
  • «Цей успіх – результат злагодженої роботи всіх підрозділів «Укргазвидобування», які брали участь у проєктуванні, бурінні та облаштуванні свердловини», – заявив Корецький.

Контекст 

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії видобуток природного газу в Україні знизився на 6%. Проте в 2023 році завдяки роботі державних компаній обсяги видобутку почали відновлюватися.

У 2024 році валовий видобуток газу досяг 19,12 млрд куб. м, що на 2,2% більше, ніж 18,7 млрд куб. м у 2023-му. Темпи зростання перевищили показник 2023 року (0,9%) і стали найвищими з 2018-го.

У І кварталі 2025-го буровики АТ «Укргазвидобування» встановили рекорд, пробуривши 107 136 м, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та перевищує попередній максимум ІІІ кварталу 2024-го (102 866 м).

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