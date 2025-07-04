Сергій Федоренко, який раніше працював комерційним директором «Укрнафти», 4 липня обійняв аналогічну посаду в «Нафтогазі», повідомила пресслужба національної акціонерної компанії.

Деталі

В «Укрнафті» Федоренко відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

До «Укрнафти», у 2015–2023 роках, працював директором з комерційних питань в «Укргазвидобуванні», де також був членом правління. Крім того, у 2019–2022 роках паралельно очолював компанію «Нафтогаз Oil Trading».

У 2022–2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України.

Попередній комерційний директор «Нафтогазу» Дмитро Абрамович перейшов на посаду радника голови правління компанії.

Контекст

«Нафтогаз» – найбільша державна компанія з прибутком 38 млрд грн у 2024 році, що перевищило показник 2023 року на 64%. «Дочки» компанії виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.

У травні 2025-го компанію очолив Сергій Корецький, який з листопада 2022-го був головою правління «Укрнафти» і «Укртатнафти».

Заступивши на посаду, Корецький змінив склад правління компанії. Оксана Волинець очолила напрям правових та регуляторних питань, Олена Артазей – HR-напрям. Обидві раніше працювали в «Укрнафті».