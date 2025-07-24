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«Ці кошти вже використовуються для закупівлі природного газу, щоб забезпечити достатні запаси в підземних сховищах для стабільного енергопостачання взимку. Вдячний Укргазбанку та уряду за підтримку», – заявив Сергій Корецький.

Контекст

У березні «Нафтогаз» та Orlen уклали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ), підписавши перший контракт на поставку 100 млн куб. м газу.

21 квітня «Нафтогаз» оголосив про законтрактовані 1,5 млрд куб. м газу з початку 2025 року. З них 800 млн куб. м було оперативно імпортовано, 400 млн куб. м направлено до підземних сховищ для підготовки до зими, а 300 млн куб. м СПГ закуплено у Orlen.

Протягом першого кварталу 2025 року «Нафтогаз» отримав €430 млн від ЄБРР та уряду Норвегії для закупівлі 1 млрд куб. м газу. Також компанія веде переговори щодо залучення €1 млрд для придбання ще 2 млрд куб. м газу.

До опалювального сезону 2025/2026 «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд куб. м газу.