Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Наглядова рада «Укроборонпрому» призначила нового гендиректора

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олег Гуляк /пресслужба ДК «Укроборонпром»

Олег Гуляк Фото пресслужба ДК «Укроборонпром»

Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка. Пошуком та оцінкою кандидатів займалося українське представництво компанії Odgers Berndtson, йдеться у пресрелізі підприємства 21 жовтня.

🎬 Премʼєра YouTube-проєкту Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Перший випуск про бренд Mermade, який заробляє 155 млн грн на косметиці в маленьких баночках.👉 Дивіться за цим лінком

Деталі

  • На посаду керівника УОП претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. 
  • До співбесід із претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та Німеччини.
  • Гуляк має досвід роботи в Міноборони, очолював напрям логістики ЗСУ. 
  • «Це професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України», – зазначив голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія.

Контекст

До цього УОП очолював 32-річний Герман Сметанін. 

5 вересня Верховна Рада призначила Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України замість Олександра Камишіна. Тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника УОП був призначений Олег Гуляк.

АТ «Українська оборонна промисловість» з червня 2023-го є правонаступником державного концерну «Укроборонпром».

УОП цьогоріч посіло 49-те місце в TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. «Укроборонпром» став лідером за зростанням виторгу. Торік виторг АТ перевищив $2,2 млрд, що на 72% більше, ніж у 2022-му.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні