Наглядова рада «Укроборонпрому» призначила нового гендиректора

Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка. Пошуком та оцінкою кандидатів займалося українське представництво компанії Odgers Berndtson, йдеться у пресрелізі підприємства 21 жовтня.

Деталі

На посаду керівника УОП претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою.

До співбесід із претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та Німеччини.

Гуляк має досвід роботи в Міноборони, очолював напрям логістики ЗСУ.

«Це професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України», – зазначив голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія.

Контекст

До цього УОП очолював 32-річний Герман Сметанін.

5 вересня Верховна Рада призначила Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України замість Олександра Камишіна. Тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника УОП був призначений Олег Гуляк.

АТ «Українська оборонна промисловість» з червня 2023-го є правонаступником державного концерну «Укроборонпром».

УОП цьогоріч посіло 49-те місце в TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь. «Укроборонпром» став лідером за зростанням виторгу. Торік виторг АТ перевищив $2,2 млрд, що на 72% більше, ніж у 2022-му.