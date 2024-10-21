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Наблюдательный совет «Укроборонпрома» назначил нового гендиректора

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Олег Гуляк /пресс-служба ГК «Укроборонпром»

Олег Гуляк Фото пресс-служба ГК «Укроборонпром»

Набсовет АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП) назначил на должность генерального директора Олега Гуляка. Поиском и оценкой кандидатов занималось украинское представительство компании Odgers Berndtson, говорится в пресс-релизе предприятия 21 октября.

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Подробности

  • На должность руководителя УОП претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой.
  • К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и Германии.
  • Гуляк имеет опыт работы в Минобороны, возглавлял направление логистики ВСУ.
  • «Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины», – отметил глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Давид Ломджария.

Контекст

До этого УОП возглавлял 32-летний Герман Сметанин.

5 сентября Верховная Рада назначила Сметанина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины вместо Александра Камышина. Временным исполняющим обязанности руководителя УОП был назначен Олег Гуляк.

АО «Украинская оборонная промышленность» с июня 2023 года является правопреемником государственного концерна «Укроборонпром».

УОП в этом году заняло 49-е место в TOP 100 Defense Companies 2024, в который входят ведущие мировые производители вооружений. «Укроборонпром» стал лидером по росту выручки. В прошлом году выручка АО превысила $2,2 млрд, что на 72% больше, чем в 2022-м.

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