Rozetka з 55 000 найменувань товарів долучилась до «Національного кешбеку»

Найбільший онлайн-ритейлер в Україні Rozetka приєднався до програми «Національний кешбек», повідомила компанія у пресрелізі 26 листопада. На сайті ритейлера товари мають спеціальну позначку «Національний кешбек 10%».

Деталі

Клієнти Rozetka можуть отримувати кешбек за покупки продукції українських виробників, зокрема побутової техніки, електроніки, одягу, взуття та інших товарів.

Програма охоплює 55 000 найменувань товарів від більш ніж 700 українських брендів, представлених на сайті ритейлера.

Серед пропозицій – продукція для краси та здоров’я, товари для дому, аксесуари й багато іншого.

Переглянути всі пропозиції можна через фільтр або на спеціальній сторінці акції.

Щоб отримати кешбек потрібно: обрати товар, оплатити і чекати на повернення коштів.

На цей час кешбек не нараховується за оплату готівкою або карткою при отриманні. У грудні можливість його отримання пошириться на покупки з оплатою при отриманні в офлайн-магазинах Rozetka.

Контекст

У серпні цього року Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги «Національний кешбек». Програма охоплює 295 000 українських товарів від майже 1500 місцевих виробників. Покупці отримують кешбек у розмірі 10% за придбання товарів, що входять до програми, у торговельних точках – учасниках ініціативи. Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних, медичних, транспортних та інших послуг, або спрямувати на підтримку ЗСУ. Зняти готівку з картки, призначеної для виплат, неможливо.

Rozetka − найбільший онлайн-ритейлер в Україні. Заснували компанію у 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

На платформі представлені понад 20 млн в майже 4000 категорій. Мережа має 500 офлайн-магазинів в 150 містах України.

Консолідований виторг онлайн-ритейлера за 2023 рік сягнув 45 млрд грн. За даними SimilarWeb, трафік платформи сягнув 398,5 млн відвідувань.