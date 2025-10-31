Національний банк України вважає за доцільне запровадити оподаткування посилок вартістю до €150 та іншого непріоритетного імпорту, зокрема електромобілів і предметів розкоші. Про це йдеться в Інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

Деталі

За даними НБУ, за січень–вересень 2025 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу сягнув $24,9 млрд. Основними причинами є високі витрати на оборону та відбудову, а не споживчий попит.

«Запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів матиме обмежені негативні наслідки для економіки», – зазначає НБУ. Такі заходи дозволять скоротити імпорт без зниження обороноздатності країни та суттєвого впливу на економічне зростання.

НБУ наголошує, що фіскальна консолідація через скорочення оборонних видатків є неприпустимою. Натомість пропонується сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту, зокрема: оподаткуванні посилок вартістю до 150 євро; запровадженні податків на електромобілі та предмети розкоші.

Ці кроки, за оцінкою НБУ, сприятимуть зменшенню дефіциту поточного рахунку та підтриманню макрофінансової стабільності в умовах війни.

Контекст стосовно посилок

З 1 липня 2019 року в Україні неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі €150 до €100. Передбачалося оподаткування посилок, сума яких перевищувала €100. Але якщо товар коштував, наприклад, €130, то на €30 нараховувався ввізний податок (€3) та ПДВ (€6).

У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до €150. Оподатковується лише частина вартості, що перевищує ліміт. Якщо товари коштують €170 – ПДВ (20%) сплачується з €20.

У травні цього року набув чинності закон, що підвищує з €150 до €1000 поріг вартості товарів, які юрособи та ФОПи можуть пересилати за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування.

У липні уряд анонсував рекордне збільшення податків за час війни. Серед них і надходження від посилок до України. У разі ухвалення законопроєкту безмитний ліміт зменшиться більш ніж утричі – до €45. До того ж є й обмеження за переліком товарів, що пересилаються. Детальніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.

Контекст стосовно електромобілів

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го кількість автомобілів із електродвигуном на українських дорогах збільшилася майже вп’ятеро.

За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд. Бюджету це коштувало 48 млрд грн, за розрахунками Forbes Ukraine. З 1 січня 2026-го дія пільг мала закінчитись.

У середу, 22 жовтня, Верховна Рада попередньо підтримала продовження ще на рік, до 1 січня 2027 року, пільг на ввезення електромобілів.