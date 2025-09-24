Союз європейський футбольних асоціацій (UEFA) змінює правила тендерів на права трансляції Ліги чемпіонів, намагаючись зробити їх більш привабливими для великих стрімінгових платформ, таких як Amazon і Netflix, пише Bloomberg .

Деталі

Ліга чемпіонів залишається головним комерційним турніром UEFA, що приносить мільярди євро щосезону. Однак нинішня модель розподілу прав фрагментована: близько сотні мовників купують різні пакети.

Нова схема передбачає можливість укладання довгострокових контрактів і навіть глобальної пропозиції, яка дозволила б одному провайдеру показувати матчі по всьому світу.

Тендери на період із 2027 року UEFA планує оголосити найближчими тижнями. Організація буде враховувати не лише розмір фінансової пропозиції, але й охоплення аудиторії та маркетингову підтримку.

Консультують UEFA у цьому процесі Relevent Football Partners та UC3 – комерційний підрозділ союзу та Європейської асоціації клубів.

Контекст

Довгострокові контракти стали привабливішими після успіху угоди в США: у 2022 році Paramount заплатив $1,5 млрд за права на показ Ліги чемпіонів до 2030 року. У березні цього року Relevent отримав дозвіл представляти глобальні медіа- та спонсорські права UEFA на цикл 2027–2033 років.

Стрімінгові сервіси все активніше додають спорт у свої пропозиції, проте здебільшого обмежуються окремими топподіями. Netflix нещодавно домовився про показ бейсбольного Home Run Derby та різдвяного матчу НФЛ. Amazon уже володіє частиною прав на матчі Ліги чемпіонів у Великій Британії, Німеччині та Італії, проте угода у Британії завершиться у 2027-му.

Чотири клубні турніри UEFA – Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій та Суперкубок – приносять щонайменше €4,4 млрд ($5,2 млрд) валового комерційного доходу за сезон.

Реформа формату Ліги чемпіонів, яка додала матчів із минулого сезону, вже дала зростання виторгу від трансляцій у шести провідних ринках на 18%.