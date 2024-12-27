Акції південнокорейських компаній, пов’язаних з серіалом «Гра в кальмара», обвалилися після прем’єри другого сезону

Не надто вдалий дебют нового сезону блокбастеру Netflix Inc. «Гра в кальмарів» призвів до різкого падіння акцій повʼязаних з ним південнокорейських компаній. Про це пише Bloomberg 27 грудня.
Деталі
- 26 грудня відбулася прем’єра другого сезону серіалу «Гра в кальмара». За словами сценариста й режисера обох сезонів Хван Дон Хьока, новий сезон перевершив перший за всіма параметрами.
- Водночас акції південнокорейських компаній, повʼязаних із серіалом, негативно відреагували на премʼєру другого сезону. Акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United впали на 30%, найбільшим акціонером компанії є актор Лі Чжон Чже, який виконує головну роль у серіалі.
- Інші компанії також зазнали серйозних втрат: акції Wysiwyg Studios, одного з інвесторів Artist United, знизилися на 25%, а Dexter Studios, корейського партнера Netflix, – на 24%.
- Перший сезон «Гри в кальмара» став рекордсменом Netflix. З моменту прем’єри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 млрд годин за перші 28 днів, а серіал заробив близько $837 млн.
- Однак другий сезон, попри 85% схвалення критиків і 65% позитивних відгуків глядачів на Rotten Tomatoes, отримав змішані рецензії. The New York Times зазначила, що серіал мав великі амбіції, але не зміг повністю їх реалізувати.
Контекст
«Гра в кальмара» – це південнокорейський трилер про виживання, дія якого розгортається в сучасному Сеулі. У ньому 456 учасників погоджуються зіграти в серію дитячих ігор, маючи шанс виграти величезний грошовий приз. Однак кожен, хто програє, ризикує заплатити за це своїм життям.
Ідея серіалу «Гра в кальмара» народилася у Хван Дон Хьока ще у 2009 році, коли він сам опинився в борговій пастці. Тоді південнокорейські продюсери не повірили в успіх проєкту, і сценарій залишився на полицях на дев’ять років. Лише у 2018 році Netflix запропонувала співпрацю, шукаючи нестандартні ідеї за межами англомовного світу.
Інвестиція виправдала всі очікування. За підрахунками Bloomberg, перший сезон приніс Netflix $891 млн доходу і 4,4 млн нових передплатників, тоді як його бюджет становив лише $21,4 млн. Шоу очолило топ-10 найпопулярніших серіалів у 94 країнах світу.
Як серіал, який став глобальним феноменом, вплинув на свого автора, і чому Хван Дон Хьок не зміг заробити на його неймовірному успіху, читайте у матеріалі Forbes.
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