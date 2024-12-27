Акції південнокорейських компаній, пов’язаних з серіалом «Гра в кальмара», обвалилися після прем’єри другого сезону

Не надто вдалий дебют нового сезону блокбастеру Netflix Inc. «Гра в кальмарів» призвів до різкого падіння акцій повʼязаних з ним південнокорейських компаній. Про це пише Bloomberg 27 грудня.

Деталі

26 грудня відбулася прем’єра другого сезону серіалу «Гра в кальмара». За словами сценариста й режисера обох сезонів Хван Дон Хьока, новий сезон перевершив перший за всіма параметрами.

Водночас акції південнокорейських компаній, повʼязаних із серіалом, негативно відреагували на премʼєру другого сезону. Акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United впали на 30%, найбільшим акціонером компанії є актор Лі Чжон Чже, який виконує головну роль у серіалі.

Інші компанії також зазнали серйозних втрат: акції Wysiwyg Studios, одного з інвесторів Artist United, знизилися на 25%, а Dexter Studios, корейського партнера Netflix, – на 24%.

Перший сезон «Гри в кальмара» став рекордсменом Netflix. З моменту прем’єри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 млрд годин за перші 28 днів, а серіал заробив близько $837 млн.

Однак другий сезон, попри 85% схвалення критиків і 65% позитивних відгуків глядачів на Rotten Tomatoes, отримав змішані рецензії. The New York Times зазначила, що серіал мав великі амбіції, але не зміг повністю їх реалізувати.

Контекст

«Гра в кальмара» – це південнокорейський трилер про виживання, дія якого розгортається в сучасному Сеулі. У ньому 456 учасників погоджуються зіграти в серію дитячих ігор, маючи шанс виграти величезний грошовий приз. Однак кожен, хто програє, ризикує заплатити за це своїм життям.

Ідея серіалу «Гра в кальмара» народилася у Хван Дон Хьока ще у 2009 році, коли він сам опинився в борговій пастці. Тоді південнокорейські продюсери не повірили в успіх проєкту, і сценарій залишився на полицях на дев’ять років. Лише у 2018 році Netflix запропонувала співпрацю, шукаючи нестандартні ідеї за межами англомовного світу.

Інвестиція виправдала всі очікування. За підрахунками Bloomberg, перший сезон приніс Netflix $891 млн доходу і 4,4 млн нових передплатників, тоді як його бюджет становив лише $21,4 млн. Шоу очолило топ-10 найпопулярніших серіалів у 94 країнах світу.

Як серіал, який став глобальним феноменом, вплинув на свого автора, і чому Хван Дон Хьок не зміг заробити на його неймовірному успіху, читайте у матеріалі Forbes.