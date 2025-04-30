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Netpeak Group відкриє власні коворкінги в двох містах України

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Група IT-компаній Netpeak Group відкриває власні коворкінги у двох містах. Про це розповів співзасновник та СЕО компанії Артем Бородатюк в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». 

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Ключові факти 

  • «Будемо робити невелику мережу коворкінгів – Київ, Черкаси», – сказав Бородатюк. За його словами після завершення війни коворкінг від Netpeak Group може з’явитися і в Харкові. 
  • Зараз Netpeak Group шукає СЕО для мережі коворкінгів, додав він. 
  • В Netpeak Group за словами Бородатюка входить понад 30 компаній. «Закривати більше не ефективних бізнесів нам не вдалося, але ми робимо півоти», – додав він. 

Контекст 

У 2023 році в Netpeak Group входило 23 компанії, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один з найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps. 

Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг у 2023-му – $70 млн, за підрахунками Forbes. Оцінка – від $200 млн.

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