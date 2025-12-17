Україна та Німеччина домовилися про спільне виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» на шасі Zetros. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 17 грудня.

Деталі

Країни підписали угоду про виробництво 200 самохідних артилерійських установок «Богдана» на німецькому шасі Mercedes-Benz Zetros.

Як уточнив Шмигаль, це «найбільший артилерійський проєкт» для нарощення артилерійських спроможностей України. Загальна вартість – 750 млн.

Це частина великого пакета допомоги Україні на суму понад €1,2 млрд. У нього входять посилення артилерійських можливостей, постачання запчастин для систем ППО Patriot, закупівля українських БпЛА на €200 млн та спільне виробництво дронів «Лінза» українською компанією Frontline Robotics разом із німецькою Quantum Systems у межах програми Build with Ukraine.

Крім того, укладено контракти на безперебійне постачання сучасних засобів радіоелектронної боротьби для тактичного рівня.

Контекст

Самохідна артустановка «Богдана» на момент повномасштабного вторгнення існувала в єдиному екземплярі. Гаубиця має стандартний для НАТО калібр 155 мм. У 2023 році ціна однієї установки складала близько 3,5 млн грн. «Богдана» допомогла Україні звільнити острів Зміїний, тим самим розблокувавши роботу українського морського коридору.

У 2023 році гаубицю офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України.

У вересні стало відомо, що в Україні опрацьовують нові модифікації САУ «Богдана», зокрема на шасі іноземного виробництва. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у 2025 році темпи випуску цих самохідних артилерійських установок зросли до 40 одиниць щомісяця.

Шасі та броню для «Богдани» робить приватна компанія «Українська бронетехніка» Її власниками, згідно з реєстром, є Людмила Петрига, Микола Кузьма та СЕО компанії Владислав Бельбас.

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.