Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

«Україна і Німеччина разом робитимуть ППО проти «Шахедів». Ключове із зустрічі посла України в Берліні Олексія Макеєва зі ЗМІ

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

«Україна і Німеччина разом робитимуть ППО проти «Шахедів». Ключове із зустрічі посла України в Берліні Олексія Макеєва зі ЗМІ /Getty Images

Getty Images

Німеччина взяла лідерство у пошуку систем Patriot для захисту неба над Україною, а невдовзі може розпочати і спільне виробництво «антишахедних» систем ППО. Ключове із зустрічі посла Макеєва з журналістами.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Навіть за часів канцлерства Олафа Шольца Німеччина була другим найбільшим партнером України. Проте після приходу до влади нового канцлера Фрідріха Мерца риторика та дії Берліна стали амбітнішими.

Зараз Німеччина взяла лідерство у схемі із закупівлею для України американської зброї через НАТО, починає укладати перші контракти на закупівлю зброї в українського ВПК. А на порозі – спільні виробництва, зокрема для захисту від «шахедного» терору.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні