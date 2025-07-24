Німеччина взяла лідерство у пошуку систем Patriot для захисту неба над Україною, а невдовзі може розпочати і спільне виробництво «антишахедних» систем ППО. Ключове із зустрічі посла Макеєва з журналістами.

Навіть за часів канцлерства Олафа Шольца Німеччина була другим найбільшим партнером України. Проте після приходу до влади нового канцлера Фрідріха Мерца риторика та дії Берліна стали амбітнішими.

Зараз Німеччина взяла лідерство у схемі із закупівлею для України американської зброї через НАТО, починає укладати перші контракти на закупівлю зброї в українського ВПК. А на порозі – спільні виробництва, зокрема для захисту від «шахедного» терору.