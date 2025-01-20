«Нова пошта» долучилася до програми для військових «Плюси». Як скористатися послугою

«Нова пошта» приєдналася до програми преференцій «Плюси» в мобільному застосунку «Армія+» для військовослужбовців. Відтепер вони можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у відділеннях, розташованих у прифронтових областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України від 20 січня.

Деталі

Щоб скористатися послугою, військовослужбовцям достатньо згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення для активації пропозиції.

Можна генерувати 3 штрихкоди на місяць, зазначили в Міноборони.

Контекст

Національна програма підтримки військовослужбовців «Плюси», що стартувала в грудні 2024 року, має на меті обʼєднати великі бізнеси та забезпечити захисників і захисниць спеціальними пропозиціями на товари та послуги.

Першими партнерами програми стали «Укрзалізниця» з квитками зі спецрезерву та «Укрнафта», яка пропонує знижки на пальне й спеціальні пропозиції на меню. Завдяки програмі «Плюси» військові придбали понад 3 000 квитків та заощадили на пальному понад 440 000 літрів.

Програма «Плюси», доступна через мобільний застосунок «Армія+», дає військовим численні переваги, зокрема від партнерів бізнесу, таких як «Укрзалізниця» з резервом квитків і «Укрнафта» зі знижками на пальне та пропозиціями на АЗК.