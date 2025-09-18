Nvidia інвестує $5 млрд в Intel у межах стратегічного партнерства для спільної розробки процесорів для дата-центрів і персональних комп’ютерів. Про це Nvidia повідомила на своєму офіційному сайті, зазначивши, що інвестиція здійснюється за ціною $23,28 за акцію. На тлі цієї новини акції Intel зросли на 24%, досягнувши приблизно $31 за акцію.

Деталі

У рамках угоди Intel розроблятиме спеціалізовані x86-процесори для інфраструктури штучного інтелекту Nvidia, а також системи на чипі (SoC) для ПК з інтегрованими графічними модулями Nvidia RTX. Для інтеграції архітектур компанії використовуватимуть технологію NVLink.

Партнерство поєднає досвід Intel у виробництві процесорів із передовими ШІ-технологіями Nvidia, що дозволить створювати потужніші рішення для серверів і ПК.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг назвав співпрацю «історичною», наголосивши, що вона об’єднує платформи Nvidia та x86-екосистему Intel, закладаючи основу для нової ери обчислень.

Ця інвестиція не включає виробництво чипів Nvidia на заводах Intel, хоча аналітик Wolfe Research Кріс Касо зазначив, що залишається відкритим питання, чи стане співпраця ширшою, чи матиме вона більш символічний характер. Угода підлягає схваленню регуляторів.

Контекст

Окрім Nvidia, Intel отримала підтримку від уряду США, який у серпні інвестував $8,9 млрд у 10% акцій компанії (433,3 млн акцій), що наразі оцінюється в $13,4 млрд. Також у серпні Softbank інвестував $2 млрд у чипмейкера. Акції Intel, які на початку року впали до найнижчого рівня за десятиліття, з липня зросли на 11%. На тлі цих заяв ринкова капіталізація компанії за місяць зросла на близько $24 млрд.