Китайський антимонопольний регулятор заявив, що Nvidia Corp. порушила законодавство під час придбання ізраїльського виробника мережевого обладнання Mellanox Technologies у 2020 році. Це рішення збіглося з чутливими торговими переговорами між Вашингтоном і Пекіном у Мадриді. На тлі новини акції Nvidia знизилися приблизно на 2% у премаркеті, пише Bloomberg .

Деталі

Державне управління з регулювання ринку Китаю повідомило, що угода на $7 млрд була схвалена ще чотири роки тому за умови, що Nvidia не дискримінуватиме китайські компанії. Проте у грудні 2024 року Пекін відкрив розслідування щодо виконання цих умов.

Після попереднього висновку регулятор не уточнив, яких саме заходів планує вимагати, але пообіцяв продовжити перевірку. Nvidia від коментарів утрималася.

Контекст

Nvidia опинилася в центрі геоекономічного протистояння між США і Китаєм через свою роль у розвитку штучного інтелекту. Вашингтон заборонив компанії постачати найпотужніші чипи, зокрема H100, до Китаю, посилаючись на міркування нацбезпеки. Nvidia кілька разів змінювала дизайн чипів, аби відповідати американським обмеженням і зберегти доступ до ринку. Нещодавно США дозволили Nvidia та AMD продавати спрощені версії ШІ-чипів китайським клієнтам, однак Пекін закликав державні структури відмовитися від використання прискорювача Nvidia H20.

Переговори у Мадриді тривають і охоплюють широкий спектр питань – від митної політики до TikTok.