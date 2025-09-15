Китайський антимонопольний регулятор заявив, що Nvidia Corp. порушила законодавство під час придбання ізраїльського виробника мережевого обладнання Mellanox Technologies у 2020 році. Це рішення збіглося з чутливими торговими переговорами між Вашингтоном і Пекіном у Мадриді. На тлі новини акції Nvidia знизилися приблизно на 2% у премаркеті, пише Bloomberg.
Деталі
- Державне управління з регулювання ринку Китаю повідомило, що угода на $7 млрд була схвалена ще чотири роки тому за умови, що Nvidia не дискримінуватиме китайські компанії. Проте у грудні 2024 року Пекін відкрив розслідування щодо виконання цих умов.
- Після попереднього висновку регулятор не уточнив, яких саме заходів планує вимагати, але пообіцяв продовжити перевірку. Nvidia від коментарів утрималася.
Контекст
Nvidia опинилася в центрі геоекономічного протистояння між США і Китаєм через свою роль у розвитку штучного інтелекту. Вашингтон заборонив компанії постачати найпотужніші чипи, зокрема H100, до Китаю, посилаючись на міркування нацбезпеки. Nvidia кілька разів змінювала дизайн чипів, аби відповідати американським обмеженням і зберегти доступ до ринку. Нещодавно США дозволили Nvidia та AMD продавати спрощені версії ШІ-чипів китайським клієнтам, однак Пекін закликав державні структури відмовитися від використання прискорювача Nvidia H20.
Переговори у Мадриді тривають і охоплюють широкий спектр питань – від митної політики до TikTok.
