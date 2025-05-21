Очільник Nvidia Дженсен Хуанг назвав обмеження США на постачання чипів до Китаю «провалом»

Голова найбільшого у світі виробника напівпровідників для ШІ Nvidia Дженсен Хуанг розкритикував заходи експортного контролю США, покликані обмежити доступ Китаю до чипів штучного інтелекту, назвавши їх «провалом», який підштовхнув китайських конкурентів до прискорення розробки власних продуктів, пише Financial Times 21 травня.

Ключові факти

Генеральний директор провідного світового виробника процесорів для штучного інтелекту виступив з різкою критикою політики щодо чипів, що проводилася різними адміністраціями США, а також розкритикував рішення Вашингтона заборонити продукцію Nvidia, розроблену спеціально для китайського ринку.

На технологічній виставці Computex у Тайбеї 21 травня він заявив, що експортний контроль підштовхнув китайських конкурентів на чолі з технологічним гігантом Huawei до створення конкурентоспроможного обладнання на базі штучного інтелекту.

«Чотири роки тому частка Nvidia на ринку Китаю складала 95%. Сьогодні вона становить лише 50%. Решта – китайські технології. Вони мають багато місцевих технологій, які вони б використовували, якби у них не було Nvidia», – сказав він.

Хуанг додав: «Китайські дослідники ШІ використовуватимуть свої власні чипи. Вони використовуватимуть другі за якістю. Місцеві компанії дуже рішучі, і експортний контроль надав їм духу, а державна підтримка прискорила їхній розвиток. Наша конкуренція у Китаї дуже сильна».

Він повторив, що Nvidia не планує випускати ще один продукт у своїй серії Hopper для китайського ринку.

Гендиректор також розкритикував правило Байдена про поширення ШІ, яке мало набути чинності 15 травня і передбачало б створення трирівневої системи ліцензування для ШІ-чипів, що використовуються в центрах обробки даних.

«Фундаментальні припущення, які спочатку призвели до правила поширення ШІ, виявилися докорінно помилковими, – сказав Хуанг. –Якщо США хочуть залишатися попереду, нам потрібно максимізувати та прискорити наше поширення, а не обмежувати його».

Він додав, що Дональд Трамп скасовує політику, розуміючи, що це «цілком неправильні цілі».

Адміністрація Трампа заявила, що скасовує заплановане регулювання поширення та розробляє нове правило, яке дозволить американським технологіям процвітати, але не дозволить країнам-суперникам отримувати доступ до їх технологій. Незрозуміло, коли правила будуть остаточно доопрацьовані, але представник адміністрації попередив, що їхня реалізація займе деякий час.

Контекст

Коментарі голови Nvidia пролунали після того, як минулого тижня США та Обʼєднані Арабські Емірати оголосили про план створення найбільшої групи центрів обробки даних ШІ за межами Америки, які підтримуватимуть чипи Nvidia.

Обмеження Вашингтона на відправку передових чіпів ШІ до Китаю спонукали китайських технологічних гігантів, включаючи Tencent та Alibaba, прискорити закупівлю вітчизняних чипів ШІ. Financial Times раніше повідомляла, що Пекін дав своїм технологічним компаніям вказівку закуповувати місцеві чипи ШІ у спробі знизити залежність від імпортних технологій.

Адміністрація Трампа у квітні фактично заборонила Nvidia продавати чип H20, адаптований для відповідності колишнім правилам експортного контролю, що призвело до списання компанією $5,5 млрд.

У спробі зупинити глобальне поширення китайських технологій штучного інтелекту уряд США застеріг компанії від використання продуктів з Китаю, включаючи процесори Ascend компанії Huawei. Міністерство торгівлі Китаю розкритикувало цей крок, закликавши США «негайно виправити свої помилки» та припинити «дискримінаційну» практику.