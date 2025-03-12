Обговорення умов припинення вогню розпочнеться наступного тижня – Єрмак

Наступного тижня експертні команди розпочнуть технічні переговори про деталі припинення вогню. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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Деталі
- На запитання про контроль за припиненням вогню Єрмак відповів, що деталі почнуть обговорювати наступного тижня на технічному рівні. Учасники переговорів домовилися, що з наступного тижня експертні команди розпочнуть роботу над усіма подробицями, додав він.
- Міністр оборони Рустем Умєров, який брав участь у переговорах у Джидді, додав, що команди продовжують працювати над цими питаннями. Рамкові домовленості вже є, команди на операційному рівні спілкуються, і ми контролюватимемо ситуацію, заявив міністр.
Контекст
11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) пройшли переговори між делегаціями України та США. Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув туди в понеділок, заявив, що мета переговорів – з’ясувати, на які компроміси готова Україна, поки позиція Росії залишається невідомою.
Тим часом спецпосланець Трампа Стів Віткофф цього тижня поїде до Москви на зустріч із Путіним – це буде його другий такий візит.
За результатами зустрічі в Джидді Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови, що Росія зробить те саме.
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