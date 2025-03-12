Обговорення умов припинення вогню розпочнеться наступного тижня – Єрмак

Наступного тижня експертні команди розпочнуть технічні переговори про деталі припинення вогню. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Деталі

На запитання про контроль за припиненням вогню Єрмак відповів, що деталі почнуть обговорювати наступного тижня на технічному рівні. Учасники переговорів домовилися, що з наступного тижня експертні команди розпочнуть роботу над усіма подробицями, додав він.

Міністр оборони Рустем Умєров, який брав участь у переговорах у Джидді, додав, що команди продовжують працювати над цими питаннями. Рамкові домовленості вже є, команди на операційному рівні спілкуються, і ми контролюватимемо ситуацію, заявив міністр.

Контекст

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) пройшли переговори між делегаціями України та США. Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув туди в понеділок, заявив, що мета переговорів – з’ясувати, на які компроміси готова Україна, поки позиція Росії залишається невідомою.

Тим часом спецпосланець Трампа Стів Віткофф цього тижня поїде до Москви на зустріч із Путіним – це буде його другий такий візит.

За результатами зустрічі в Джидді Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови, що Росія зробить те саме.