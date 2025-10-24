В Україні можуть перенести введення штрафів для реалізаторів бензину за недодавання 5% біоетанолу з 1 січня 2026 року на 1 липня. Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус на зустрічі з членами Американської торгової палати (ACC) 23 жовтня, передає Liga.net.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Відстрочення введення штрафів на пів року буде залежати від ситуації з обстрілами, з логістикою, з нафтобазами, зазначив Герус.
- Остаточне рішення ухвалять до кінця листопада, а відтермінування штрафів буде внесене шляхом змін у законодавство.
- У разі перенесення ініціативи з 1 липня на реалізаторів пального планують покладати обов’язок додавати у бензин 10% біоетанолу. «Така ідея теж обговорюється», зауважив Герус.
- Нардеп додав, що сам обов’язок додавати біоетанол у бензин точно не буде скасовано, а чинне законодавство зобов’язує продавати бензин із відповідним вмістом біоетанолу навіть без штрафів.
- Представник польського імпортера пального PKN Orlen в Україні Кароль Стандо сказав у свою чергу, що під час спілкування у рамках Нафтогазової асоціації України «виявилось, що ніхто з українських імпортерів наразі не готовий змішувати біоетанол в Україні».
Контекст
У червні 2024 року парламент ухвалив закон №3769-IX, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину з 1 травня 2025 року. Ця вимога не стосується палива з октановим числом 98 і вище.
Згідно із законом, продаж бензину без біокомпонентів на АЗС каратиметься штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18 168 грн) за кожні 1000 л партії, що реалізується. За менш ніж сім днів затримки із поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й оптової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації – 333 080 грн.
Запровадження норми пояснюється міжнародними зобов’язаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.
У червні Верховна Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.