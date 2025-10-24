В Україні можуть перенести введення штрафів для реалізаторів бензину за недодавання 5% біоетанолу з 1 січня 2026 року на 1 липня. Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус на зустрічі з членами Американської торгової палати (ACC) 23 жовтня, передає Liga.net .

Деталі

Відстрочення введення штрафів на пів року буде залежати від ситуації з обстрілами, з логістикою, з нафтобазами, зазначив Герус.

Остаточне рішення ухвалять до кінця листопада, а відтермінування штрафів буде внесене шляхом змін у законодавство.

У разі перенесення ініціативи з 1 липня на реалізаторів пального планують покладати обов’язок додавати у бензин 10% біоетанолу. «Така ідея теж обговорюється», зауважив Герус.

Нардеп додав, що сам обов’язок додавати біоетанол у бензин точно не буде скасовано, а чинне законодавство зобов’язує продавати бензин із відповідним вмістом біоетанолу навіть без штрафів.

Представник польського імпортера пального PKN Orlen в Україні Кароль Стандо сказав у свою чергу, що під час спілкування у рамках Нафтогазової асоціації України «виявилось, що ніхто з українських імпортерів наразі не готовий змішувати біоетанол в Україні».

Контекст

У червні 2024 року парламент ухвалив закон №3769-IX, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину з 1 травня 2025 року. Ця вимога не стосується палива з октановим числом 98 і вище.

Згідно із законом, продаж бензину без біокомпонентів на АЗС каратиметься штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18 168 грн) за кожні 1000 л партії, що реалізується. За менш ніж сім днів затримки із поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й оптової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації – 333 080 грн.

Запровадження норми пояснюється міжнародними зобов’язаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.

У червні Верховна Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року.