OpenAI випустила ШІ-модель Sora для створення відео

Компанія OpenAI випустила свою модель штучного інтелекту, яка створює відео на основі текстових підказок, для користувачів ChatGPT Plus і Pro, йдеться у блозі компанії від 9 грудня. Стартап розширює свою присутність у сфері мультимодальних технологій штучного інтелекту.

Ключові факти

Нова і швидша версія Sora – Sora Turbo – вже доступна користувачам ChatGPT Plus та Pro без додаткових витрат. Sora не входить до ChatGPT Team, Enterprise або Edu. В даний час модель недоступна для осіб віком до 18 років.

«Ми працюємо над індивідуальними цінами для різних типів користувачів, які ми плануємо зробити доступними на початку наступного року», — йдеться в повідомленні компанії.

Користувачі зможуть створювати відеоролики з роздільною здатністю до 1080p, тривалістю до 20 секунд у широкоекранному, вертикальному або квадратному співвідношенні сторін.

«Ми сподіваємося, що ця рання версія Sora дозволить людям у всьому світі досліджувати нові форми творчості, розповідати свої історії та розширювати межі можливостей відео-розповідей», – повідомила компанія.

Sora поки не буде доступна в країнах ЄС, Швейцарії та Великій Британії, модель ШІ буде доступна в інших регіонах, де доступний ChatGPT.

Компанія заявила, що блокуватиме створення та завантаження на Sora шкідливих форм насильства, таких як матеріали про сексуальне насильство над дітьми та сексуальні дипфейки.

«Завантаження зображень людей буде обмежено на старті, але ми маємо намір надати цю функцію більшій кількості користувачів у міру вдосконалення наших заходів для боротьби з дипфейками», – йдеться у повідомленні.

Контекст

Sora може створювати реалістичні відео з тексту. Модель ШІ була вперше представлена ​​у лютому, але доступ до неї був обмежений тестувальниками безпеки на етапі її дослідницького попереднього перегляду.

Доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним із найшвидше зростаючих стартапів в історії. Запущений два роки тому чат-бот набрав понад 250 млн активних користувачів щотижня.