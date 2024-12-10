OpenAI випустила ШІ-модель Sora для створення відео

Компанія OpenAI випустила свою модель штучного інтелекту, яка створює відео на основі текстових підказок, для користувачів ChatGPT Plus і Pro, йдеться у блозі компанії від 9 грудня. Стартап розширює свою присутність у сфері мультимодальних технологій штучного інтелекту.
Ключові факти
- Нова і швидша версія Sora – Sora Turbo – вже доступна користувачам ChatGPT Plus та Pro без додаткових витрат. Sora не входить до ChatGPT Team, Enterprise або Edu. В даний час модель недоступна для осіб віком до 18 років.
- «Ми працюємо над індивідуальними цінами для різних типів користувачів, які ми плануємо зробити доступними на початку наступного року», — йдеться в повідомленні компанії.
- Користувачі зможуть створювати відеоролики з роздільною здатністю до 1080p, тривалістю до 20 секунд у широкоекранному, вертикальному або квадратному співвідношенні сторін.
- «Ми сподіваємося, що ця рання версія Sora дозволить людям у всьому світі досліджувати нові форми творчості, розповідати свої історії та розширювати межі можливостей відео-розповідей», – повідомила компанія.
- Sora поки не буде доступна в країнах ЄС, Швейцарії та Великій Британії, модель ШІ буде доступна в інших регіонах, де доступний ChatGPT.
- Компанія заявила, що блокуватиме створення та завантаження на Sora шкідливих форм насильства, таких як матеріали про сексуальне насильство над дітьми та сексуальні дипфейки.
- «Завантаження зображень людей буде обмежено на старті, але ми маємо намір надати цю функцію більшій кількості користувачів у міру вдосконалення наших заходів для боротьби з дипфейками», – йдеться у повідомленні.
Контекст
Sora може створювати реалістичні відео з тексту. Модель ШІ була вперше представлена у лютому, але доступ до неї був обмежений тестувальниками безпеки на етапі її дослідницького попереднього перегляду.
Доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним із найшвидше зростаючих стартапів в історії. Запущений два роки тому чат-бот набрав понад 250 млн активних користувачів щотижня.
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