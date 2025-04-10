OpenAI подає зустрічний позов проти Ілона Маска через переслідування

Компанія OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, пославшись на систематичні переслідування з боку Маска і попросивши федерального суддю зупинити Маска від будь-яких «подальших незаконних і несправедливих дій» проти OpenAI, йдеться в заяві стартапу.

Ключові факти

«Безперервні дії Ілона проти нас – це лише недобросовісна тактика, спрямована на уповільнення роботи OpenAI і захоплення контролю над провідними інноваціями штучного інтелекту заради особистої вигоди. Сьогодні ми подали зустрічний позов, щоб зупинити його», – сказано повідомленні.

OpenAI попросила суддю зупинити Маска від подальших атак, а також «притягнути його до відповідальності за шкоду, яку він вже завдав».

«За допомогою атак у пресі, шкідливих кампаній, що транслюються більш ніж 200 млн підписників Маска в контрольованій ним соцмережі, вимоги корпоративних записів, судових позовів і фіктивної заявки на активи OpenAI, Маск перепробував усі доступні інструменти, щоб завдати шкоди OpenAI», – написала компанія в позові в Окружному суді США у Північному округу Каліфорнії, пише Reuters.

Обидві сторони планують розпочати судовий процес за участю присяжних навесні наступного року.

На кону в позові – перехід розробника ChatGPT на комерційну модель, яка, за словами стартапу, має вирішальне значення для залучення додаткового капіталу та успішної конкуренції у дорогій ШІ-гонці.

У відповідь юридична команда Маска послалася на пропозицію про поглинання в розмірі $97,4 млрд, яка цього року надійшла від консорціуму на чолі з Маском, котру OpenAI відхилила.

«Якби рада директорів OpenAI дійсно розглянула пропозицію, як вони були зобовʼязані зробити, вони б побачили, наскільки вона серйозна. Показово, що необхідність платити справедливу ринкову вартість за активи OpenAI нібито «заважає» їхнім бізнес-планам», — сказав адвокат Маска Марк Тоберофф у заяві Reuters.

Контекст

Минулого року Маск подав до суду на OpenAI та Альтмана, звинувативши стартап у відході від своєї основної місії — розробляти ШІ на благо людства, а не заради корпоративного прибутку. OpenAI та Альтман відкинули звинувачення, Альтман стверджує, що Маск намагався уповільнити роботу конкурента.

Маск та генеральний директор OpenAI Сем Альтман спільно заснували OpenAI у 2015 році, але Маск пішов до того, як компанія стала зіркою технологій. Нещодавно Маск, який у 2023 році створив власну фірму з розробки штучного інтелекту xAI, спробував завадити виробнику ChatGPT перейти на комерційну модель, що призвело до поточного судового розгляду. Щоб OpenAI змогла отримати всі $40 млрд поточного раунду фінансування, компанія має завершити перехід до кінця року.