OpenAI залучила $40 млрд при оцінці в $300 млрд

Компанія OpenAI залучила $40 млрд нового фінансування від SoftBank та інших інвесторів, раунд оцінив розробника ChatGPT у $300 млрд доларів і він став одним із найбільш фінансованих приватних стартапів у світі, йдеться в заяві стартапу 31 березня. OpenAI востаннє залучила $6,6 млрд у жовтні при оцінці $157 млрд.

Ключові факти

Очікується, що фінансування дозволить компанії ще далі розсунути межі досліджень у галузі штучного інтелекту, масштабувати обчислювальну інфраструктуру та надавати більш потужні інструменти для 500 млн людей, які використовують ChatGPT щотижня.

OpenAI наголосила, що підтримка SoftBank Group допоможе компанії продовжити створення систем ШІ, які «стимулюють наукові відкриття, забезпечують персоналізовану освіту, підвищують креативність людини та прокладають шлях до ШІ, який приносить користь всьому людству».

«Сотні мільйонів людей використовують ChatGPT щотижня, – сказав генеральний директор Сем Альтман про новий раунд фінансування. – Ці інвестиції допомагають нам розсунути кордони та зробити ШІ більш корисним у повсякденному житті».

SoftBank надав 75% фінансування, за словами однієї людини, знайомої з фінансами, у той час як 25% буде надано додатковими інвесторами, включаючи Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital та Thrive Capital, пише Financial Times. Фінансування буде надано двома частинами: спочатку $10 млрд, а решта $30 млрд будуть інвестовані до кінця 2025 року, додало поінформоване джерело.

Оцінка після отримання інвестицій у розмірі $300 млрд поставила б OpenAI на 27 місце серед найбільших компаній в індексі S&P 500, якби вона була включена в лістинг, що відображає ентузіазм щодо сектора штучного інтелекту.

Засновник SoftBank Масайосі Сон, охарактеризував ШІ як «силу, що визначає майбутнє людства» і зазначив, що «розширене партнерство японської компанії з OpenAI прискорює реалізацію нашого спільного бачення і дозволяє розкрити весь його потенціал».

31 березня OpenAI оголосила, що найближчими місяцями випустить так звану модель ШІ з «відкритою вагою», оскільки їй доводиться витримувати жорстку конкуренцію з боку відкритих моделей від китайської DeepSeek і Llama від Meta.

Моделі з відкритою вагою надають докладну інформацію про те, як функціонують системи — так звані ваги — і роблять базовий код загальнодоступним, щоб розробники могли запускати модель для власних варіантів використання. Вони є більш обмеженою версією моделей з відкритим вихідним кодом, які надають більш повну інформацію, таку як набори даних і код, необхідний для повного навчання моделі з нуля. Відкриті моделі, як правило, дешевші у використанні та можуть бути налаштовані для конкретних варіантів використання. Компанія не надала подробиць про те, як вона збирається монетизувати відкриту модель: це може бути зроблено кастомізацією або комерційним ліцензуванням.

Контекст

В рамках нової угоди OpenAI отримує стимул швидко завершити процес реструктуризації. Якщо реструктуризація не буде завершена до кінця року, SoftBank отримає можливість скоротити свій загальний внесок із $30 млрд до $20млрд, і OpenAI може шукати додаткових інвесторів, щоб збільшити цю суму, за словами джерела.

Цього року OpenAI розраховує більш ніж потроїти свій дохід до $12,7 млрд за рахунок розвитку платного програмного забезпечення для штучного інтелекту.

За словами джерела, минулого року компанія отримала дохід у розмірі $3,7 млрд. OpenAI очікує, що продажі продовжать зростати швидкими темпами, більш ніж подвоївшись наступного року до $29,4 млрд.

Тим не менш, OpenAI стикається зі значними витратами на чипи, центри обробки даних та кадри, необхідні для розробки передового ШІ. За словами джерела, компанія не очікує на позитивний грошовий поток до 2029 року, коли, за прогнозами, виручка перевищить $125 млрд.