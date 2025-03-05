Ілон Маск не зміг негайно заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру

Федеральний суд США відхилив спробу Ілона Маска негайно заблокувати комерціалізацію OpenAI, але погодився прискорити розгляд його позову до осені, пише FT 5 березня. Маск стверджує, що компанія зрадила свою початкову місію, почавши розвивати штучний інтелект заради прибутку, а не суспільного блага.

Деталі

Маск, який був одним із співзасновників OpenAI у 2015 році та вклав у компанію близько $45 млн, подав позов проти OpenAI, її CEO Сема Альтмана та головного інвестора Microsoft.

Мільярдер вимагає визнати незаконним перетворення компанії з некомерційної організації на комерційну структуру. Маск вважає, що OpenAI діяла антиконкурентно, переконуючи інвесторів не фінансувати конкурентів, зокрема його стартап xAI.

Суддя відхилила вимогу Маска про тимчасову заборону, аргументуючи це браком доказів.

Вона відкинула звинувачення Маска в порушенні антимонопольного законодавства, оскільки OpenAI не забороняла інвесторам підтримувати конкурентів, а лише обмежувала доступ до внутрішньої інформації для тих, хто інвестує в конкуренцію.

Водночас суд погодився прискорити розгляд справи, посилаючись на «суспільний інтерес» та можливі юридичні порушення в процесі трансформації OpenAI. Остаточне рішення за позовом Маска може бути винесене до кінця 2025 року.

Контекст

Маск покинув OpenAI у 2018 році після конфлікту з Альтманом і відтоді неодноразово критикував компанію. Він називав її перехід до комерційної моделі «зрадою шекспірівських масштабів» і стверджував, що Альтман використав його пожертви на користь приватних інтересів. Маск подав низку судових позовів.

Одним із найгостріших питань є те, як оцінюватиметься некомерційна організація. Ставка Маска встановлює високу планку і може означати, що він чи той, хто керує некомерційною організацією, зрештою отримає великий та, можливо, контрольний пакет акцій у новому OpenAI.

Останнім часом мільярдер активізував конфронтацію з OpenAI. Минулого місяця Маск запропонував викупити компанію за майже $97,4 млрд.

На тлі спроб Маска поглинути компанію, OpenAI хоче надати спеціальні права голосу своїй некомерційній раді директорів. Це може допомогти зберегти контроль над компанією.