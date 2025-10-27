Провідні переговірники від США та Китаю досягли згоди з кількох суперечливих питань, що відкриває шлях для президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна підписати угоду та знизити торговельну напругу, яка останнім часом стрясала світові ринки. Про це пишуть Bloomberg та Trading Economics , посилаючись на заяви американського міністра фінансів Скотта Бессента та китайського торговельного представника Лі Ченгана. Світові ринки зростають на послаблені торговельної напруги між двома провідними економіками світу.

Деталі

Після дводенних переговорів у Малайзії сторони досягли попереднього консенсусу щодо експортного контролю, фентанілу та мит на судноплавство, а лідери зустрінуться для фіналізації угоди вже цього тижня.

Деталі домовленостей включають скасування загрози 100% мит з боку США на китайські товари, як заявив Бессент, зазначивши, що ця опція «фактично знята зі столу». Китай зобовʼязується до значних закупівель американської сої (після відновлення торгівлі, заблокованої раніше через мита) та відтермінування на рік обмежень на експорт рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва напівпровідників, реактивних двигунів та магнітів.

США зберігають свої експортні обмеження щодо Китаю, але сторони продовжать митне перемирʼя. Щодо TikTok, угода передбачає врегулювання продажу платформи з збереженням потоку рідкісноземельних матеріалів. Крім того, досягнуто консенсусу щодо фентанілу: США можуть знизити або скасувати 20% мито на китайські прекурсори, а Китай посилить контроль за їх експортом.

Також вирішено питання мит на судноплавство: США скасують збори на китайські судна, а Китай – на американські. Лідери обговорять глобальний план миру, включаючи допомогу Китаю в розвʼязанні війни Росії в Україні, під час зустрічі Трампа та Сі в Південній Кореї.

На тлі згоди між США та Китаєм щодо торговельної угоди світові ринки демонструють зростання: китайський Shanghai Composite зріс на 1,1%, гонконгський Hang Seng – на 1%, японський Nikkei 225 піднявся на 2,2%, вперше перевищивши 50 000 пунктів, південнокорейський Kospi зріс на 2,3%, досягнувши 4000 пунктів, а австралійський S&P/ASX 200 додав 0,4%. Значне зростання показали акції технологічних компаній, таких як Baidu (+5,5%), Samsung Electronics (+2,9%), SK Hynix (+4%), а також Softbank Group (+6%) і Advantest (+5,6%), тоді як окремі сектори, як-от Li Ning (-3,7%) та Posco (-1,7%), зазнали зниження.

Мідь та нафта (WTI піднялася до $61 за барель) зросли через покращення перспектив попиту, соя також подорожчала. Навпаки, золото впало на 0,8% до $4080 за унцію, оскільки попит на безпечні активи зменшився, а ризиковані валюти, як австралійський та новозеландський долари, зміцнилися.

Контекст

Напруження у торговельних відносинах між США та Китаєм посилилося після того, як Пекін обмежив експорт рідкісноземельних металів, необхідних для електроніки та «зелених» технологій. Адміністрація Трампа відреагувала різкими заявами, що спричинили ринкову паніку. Проте сигнали про готовність до діалогу допомогли знизити ризики подальшої ескалації, сприяючи короткостроковому відновленню ринків.

10 жовтня, після погроз Трампа запровадити 100-відсоткові мита на китайські товари та нові експортні обмеження, ринки пережили найгірший день із квітня. Однак у неділю президент США пом’якшив риторику, написавши у Truth Social, що «з Китаєм усе буде добре» і що США прагнуть «допомогти, а не нашкодити».

Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що США мають «значну перевагу» у переговорах, але Трамп «готовий до розумного діалогу».